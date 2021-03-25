https://ria.ru/20210325/peskov-1602795626.html

В Кремле рассказали о попытках насильно "демократизировать" Россию

В Кремле рассказали о попытках насильно "демократизировать" Россию

Попытки насильственного "демократизаторства" России ощущались с момента крушения СССР, и со временем они совершенствуются, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:19

2021-03-25T13:19

2021-03-25T13:19

россия

дмитрий песков

владимир путин

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки насильственного "демократизаторства" России ощущались с момента крушения СССР, и со временем они совершенствуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника."Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - рассказал Песков.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/ssha-1602755996.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, ссср, сша, в мире