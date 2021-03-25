В Кремле рассказали о попытках насильно "демократизировать" Россию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки насильственного "демократизаторства" России ощущались с момента крушения СССР, и со временем они совершенствуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
"Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - рассказал Песков.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".