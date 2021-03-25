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Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных и преодолеть самый сложный период. Об этом премьер-министр Михаил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:43
2021-03-25T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных и преодолеть самый сложный период. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на расширенном заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Однако, по словам председателя правительства, окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация.С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин

Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

10:43 25.03.2021 (обновлено: 11:26 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных и преодолеть самый сложный период. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на расширенном заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

"Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", — добавил он.

Однако, по словам председателя правительства, окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация.
С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21%.
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Вчера, 09:43Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мишустин
 
 
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