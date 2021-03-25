https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html

Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных и преодолеть самый сложный период. Об этом премьер-министр Михаил... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:43

2021-03-25T10:43

2021-03-25T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных и преодолеть самый сложный период. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на расширенном заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Однако, по словам председателя правительства, окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация.С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21%.

https://ria.ru/20210325/ogranicheniya-1602753476.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин