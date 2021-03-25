https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html

МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений

МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений

Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший пример межгосударственных... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:02

2021-03-25T14:02

2021-03-25T14:02

россия-китай: главное

хуа чуньин

сергей лавров

мид кнр

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155987/28/1559872889_0:374:2699:1892_1920x0_80_0_0_10d85e320bb16a140e451caa55ee452c.jpg

МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший пример межгосударственных отношений в мире, заявила на очередной ведомственной пресс-конференции представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Отвечая на вопросы журналистов, Хуа Чуньин отметила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшейся недавно в г. Гуйлинь, прошли очень успешно, по их итогам было достигнуто множество существенных результатов. Китайская сторона поблагодарила за высокую оценку, которую дал двусторонним отношениям глава МИД России Сергей Лавров. Хуа Чуньин отметила, что на фоне изменчивой международной ситуации и продолжающегося распространения пандемии по всему миру Китай и Россия являются настоящими партнерами и друзьями, которые твердо поддерживают друг друга. Стороны создали нерушимое коронавирусной инфекцией сообщество единого здравоохранения, а также сформировали неприступную крепость, которую нельзя сломить "политическими вирусами". Сотрудничество двух стран в различных сферах преодолело воздействия внешней среды, продемонстрировав сильную устойчивость.Хуа Чуньин отметила, что объем двусторонней торговли Китая и России уже третий год превышает сто миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. В рамках китайско-российских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества полномасштабно стартовало более тысячи мероприятий. Она подчеркнула, что Китай готов совместно с Россией и международным сообществом продолжать поддерживать и реализовывать реальную многосторонность, содействовать демократизации международных отношений, а также содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между разными странами, чтобы непрерывно придавать новый импульс мирному развитию этой планеты и обеспечить большую стабильность в глобальном масштабе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/kitay-1602532012.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуа чуньин, сергей лавров, мид кнр, китай