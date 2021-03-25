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Россия-Китай: Главное
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МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений
МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений
Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший пример межгосударственных... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:02
2021-03-25T14:02
россия-китай: главное
хуа чуньин
сергей лавров
мид кнр
китай
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МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший пример межгосударственных отношений в мире, заявила на очередной ведомственной пресс-конференции представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Отвечая на вопросы журналистов, Хуа Чуньин отметила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшейся недавно в г. Гуйлинь, прошли очень успешно, по их итогам было достигнуто множество существенных результатов. Китайская сторона поблагодарила за высокую оценку, которую дал двусторонним отношениям глава МИД России Сергей Лавров. Хуа Чуньин отметила, что на фоне изменчивой международной ситуации и продолжающегося распространения пандемии по всему миру Китай и Россия являются настоящими партнерами и друзьями, которые твердо поддерживают друг друга. Стороны создали нерушимое коронавирусной инфекцией сообщество единого здравоохранения, а также сформировали неприступную крепость, которую нельзя сломить "политическими вирусами". Сотрудничество двух стран в различных сферах преодолело воздействия внешней среды, продемонстрировав сильную устойчивость.Хуа Чуньин отметила, что объем двусторонней торговли Китая и России уже третий год превышает сто миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. В рамках китайско-российских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества полномасштабно стартовало более тысячи мероприятий. Она подчеркнула, что Китай готов совместно с Россией и международным сообществом продолжать поддерживать и реализовывать реальную многосторонность, содействовать демократизации международных отношений, а также содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между разными странами, чтобы непрерывно придавать новый импульс мирному развитию этой планеты и обеспечить большую стабильность в глобальном масштабе.
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хуа чуньин, сергей лавров, мид кнр, китай

МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений

14:02 25.03.2021
 
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
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МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший пример межгосударственных отношений в мире, заявила на очередной ведомственной пресс-конференции представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Отвечая на вопросы журналистов, Хуа Чуньин отметила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшейся недавно в г. Гуйлинь, прошли очень успешно, по их итогам было достигнуто множество существенных результатов. Китайская сторона поблагодарила за высокую оценку, которую дал двусторонним отношениям глава МИД России Сергей Лавров. Хуа Чуньин отметила, что на фоне изменчивой международной ситуации и продолжающегося распространения пандемии по всему миру Китай и Россия являются настоящими партнерами и друзьями, которые твердо поддерживают друг друга. Стороны создали нерушимое коронавирусной инфекцией сообщество единого здравоохранения, а также сформировали неприступную крепость, которую нельзя сломить "политическими вирусами". Сотрудничество двух стран в различных сферах преодолело воздействия внешней среды, продемонстрировав сильную устойчивость.
Хуа Чуньин отметила, что объем двусторонней торговли Китая и России уже третий год превышает сто миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. В рамках китайско-российских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества полномасштабно стартовало более тысячи мероприятий. Она подчеркнула, что Китай готов совместно с Россией и международным сообществом продолжать поддерживать и реализовывать реальную многосторонность, содействовать демократизации международных отношений, а также содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между разными странами, чтобы непрерывно придавать новый импульс мирному развитию этой планеты и обеспечить большую стабильность в глобальном масштабе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 18:22Сказано в эфире
"Критически важно". Востоковед о продлении Договора о дружбе с Китаем
 
Россия-Китай: ГлавноеХуа ЧуньинСергей ЛавровМИД КНРКитай
 
 
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