https://ria.ru/20210325/oteli-1602760527.html

Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам

Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам

Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:25

2021-03-25T13:25

2021-03-25T13:27

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip.Для составления списка эксперты сервиса проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.Оказалось, что дешевле всего можно остановиться в Адлере — там номер обойдется в среднем в 1140 рублей. На втором месте Краснодар, где цены на проживание начинаются от 1240 рублей за ночь. Немного дороже в Анапе — 1250 рублей.Также в список вошли Астрахань (средняя минимальная стоимость — 1280 рублей), Минеральные Воды (1300 рублей), Геленджик (1350 рублей), Санкт-Петербург (1420 рублей), Самара (1430 рублей), Пермь (1450 рублей) и Москва (1460 рублей).

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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