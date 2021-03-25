https://ria.ru/20210325/oteli-1602760527.html
Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам
Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам
Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:25
2021-03-25T13:25
2021-03-25T13:27
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
города
цены
путешествия
туризм
туризм
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104593/85/1045938510_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_f1fda4ea4e5ab693180bbd9c2d34c9ce.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip.Для составления списка эксперты сервиса проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.Оказалось, что дешевле всего можно остановиться в Адлере — там номер обойдется в среднем в 1140 рублей. На втором месте Краснодар, где цены на проживание начинаются от 1240 рублей за ночь. Немного дороже в Анапе — 1250 рублей.Также в список вошли Астрахань (средняя минимальная стоимость — 1280 рублей), Минеральные Воды (1300 рублей), Геленджик (1350 рублей), Санкт-Петербург (1420 рублей), Самара (1430 рублей), Пермь (1450 рублей) и Москва (1460 рублей).
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
адлер
москва
краснодар
геленджик
астрахань
самара
анапа
пермь
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/104593/85/1045938510_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_0e4bac2fcf4a2843232114526611a89d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, города, цены, путешествия, туризм, гостиницы, отели, адлер, новости - туризм, москва, краснодар, геленджик, астрахань, самара, анапа, пермь, санкт-петербург
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip.
Для составления списка эксперты сервиса проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.
Оказалось, что дешевле всего можно остановиться в Адлере — там номер обойдется в среднем в 1140 рублей. На втором месте Краснодар, где цены на проживание начинаются от 1240 рублей за ночь. Немного дороже в Анапе — 1250 рублей.
Также в список вошли Астрахань (средняя минимальная стоимость — 1280 рублей), Минеральные Воды (1300 рублей), Геленджик (1350 рублей), Санкт-Петербург (1420 рублей), Самара (1430 рублей), Пермь (1450 рублей) и Москва (1460 рублей).