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https://ria.ru/20210325/oteli-1602760527.html
Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам
Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам
Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:25
2021-03-25T13:27
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip.Для составления списка эксперты сервиса проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.Оказалось, что дешевле всего можно остановиться в Адлере — там номер обойдется в среднем в 1140 рублей. На втором месте Краснодар, где цены на проживание начинаются от 1240 рублей за ночь. Немного дороже в Анапе — 1250 рублей.Также в список вошли Астрахань (средняя минимальная стоимость — 1280 рублей), Минеральные Воды (1300 рублей), Геленджик (1350 рублей), Санкт-Петербург (1420 рублей), Самара (1430 рублей), Пермь (1450 рублей) и Москва (1460 рублей).
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
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Названы города, где можно забронировать номер в отеле по низким ценам

13:25 25.03.2021 (обновлено: 13:27 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлужба портье
Служба портье - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Определены города, в которых в апреле можно забронировать комнату в трехзвездочной гостинице по самым привлекательным ценам, сообщает OneTwoTrip.
Для составления списка эксперты сервиса проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.
Оказалось, что дешевле всего можно остановиться в Адлере — там номер обойдется в среднем в 1140 рублей. На втором месте Краснодар, где цены на проживание начинаются от 1240 рублей за ночь. Немного дороже в Анапе — 1250 рублей.
Также в список вошли Астрахань (средняя минимальная стоимость — 1280 рублей), Минеральные Воды (1300 рублей), Геленджик (1350 рублей), Санкт-Петербург (1420 рублей), Самара (1430 рублей), Пермь (1450 рублей) и Москва (1460 рублей).
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