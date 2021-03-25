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https://ria.ru/20210325/orlov-1602827039.html
Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ
Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, как реализуется проект трансграничной канатной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:08
2021-03-25T16:08
василий орлов
марат хуснуллин
хэйхэ
амурская область
китай
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, как реализуется проект трансграничной канатной дороги через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ.Как сообщает правительство Приамурья, за последние 10 лет в регионе произошло несколько крупномасштабных наводнений, как защита от паводков реализуется проект "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки А, на это в 2008-2020 годах выделено 8,2 миллиарда рублей, в том числе 6,6 миллиарда из федерального бюджета, работы по берегоукреплению и реконструкции набережной идут поэтапно, сдано в эксплуатацию 7 из 10 участков набережной.На набережной реки Амур (по которой граничат российский Благовещенск и китайский Хэйхэ) создаётся намывная территория площадью 42,5 гектара "Золотая миля", канатная дорога станет ее частью."Проведенные ранее работы позволили привлечь в регион крупного инвестора ООО "ЗЭД Девелопмент" и приступить к реализации международного проекта, не имеющего аналогов в отечественной и зарубежной практике - "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)", который позволит осуществлять круглогодичное пассажирское сообщение между двумя странами и станет одной из центральных туристических достопримечательностей", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.План предусматривает сооружение канатной дороги и четырехэтажной терминальной станции на площади 4,9 гектара.Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 110 пассажиров. Пропускная способность дороги - 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Длина канатной дороги составит 976 метров. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров – 2,5 миллиона человек в обе стороны.Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным бюро UNStudio, Терминальная станция площадью 26 тысяч квадратных метров включит в себя залы пункта пропуска и торговые площади.По данным правительства Приамурья, завершены подготовительные работы для строительства канатной дороги, работы по отсыпке территории до планово-высотных отметок, ведется установка ограждения, а также устройство временных дорог, проездов, площадок складирования, временного электроснабжения."Проведена государственная экспертиза проектной документации и получено положительное заключение. Получено разрешение на строительство в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Также заключен договор с подрядчиком. На территории КНР полностью завершены все работы подготовительного этапа", - говорится в сообщении.Как уточняют власти, "Хуснуллин высоко оценил проект возведения канатной дороги и поинтересовался обеспеченностью кадрами, а также поднял вопрос поставки необходимого оборудования"."Ему доложили о том, что сложностей по этим направлениям нет. Проект реализуется в рамках плана", - сообщает правительство Приамурья.
https://ria.ru/20210217/orlov-1597867467.html
https://ria.ru/20201117/kanatka-1584999405.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
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василий орлов, марат хуснуллин, хэйхэ, амурская область, китай, экономика

Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ

16:08 25.03.2021
 
© UNStudioПроект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© UNStudio
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, как реализуется проект трансграничной канатной дороги через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ.
Как сообщает правительство Приамурья, за последние 10 лет в регионе произошло несколько крупномасштабных наводнений, как защита от паводков реализуется проект "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки А, на это в 2008-2020 годах выделено 8,2 миллиарда рублей, в том числе 6,6 миллиарда из федерального бюджета, работы по берегоукреплению и реконструкции набережной идут поэтапно, сдано в эксплуатацию 7 из 10 участков набережной.
На набережной реки Амур (по которой граничат российский Благовещенск и китайский Хэйхэ) создаётся намывная территория площадью 42,5 гектара "Золотая миля", канатная дорога станет ее частью.
"Проведенные ранее работы позволили привлечь в регион крупного инвестора ООО "ЗЭД Девелопмент" и приступить к реализации международного проекта, не имеющего аналогов в отечественной и зарубежной практике - "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)", который позволит осуществлять круглогодичное пассажирское сообщение между двумя странами и станет одной из центральных туристических достопримечательностей", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
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Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 110 пассажиров. Пропускная способность дороги - 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Длина канатной дороги составит 976 метров. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров – 2,5 миллиона человек в обе стороны.
Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным бюро UNStudio, Терминальная станция площадью 26 тысяч квадратных метров включит в себя залы пункта пропуска и торговые площади.
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По данным правительства Приамурья, завершены подготовительные работы для строительства канатной дороги, работы по отсыпке территории до планово-высотных отметок, ведется установка ограждения, а также устройство временных дорог, проездов, площадок складирования, временного электроснабжения.
"Проведена государственная экспертиза проектной документации и получено положительное заключение. Получено разрешение на строительство в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Также заключен договор с подрядчиком. На территории КНР полностью завершены все работы подготовительного этапа", - говорится в сообщении.
Как уточняют власти, "Хуснуллин высоко оценил проект возведения канатной дороги и поинтересовался обеспеченностью кадрами, а также поднял вопрос поставки необходимого оборудования".
"Ему доложили о том, что сложностей по этим направлениям нет. Проект реализуется в рамках плана", - сообщает правительство Приамурья.
 
Василий ОрловМарат ХуснуллинХэйхэАмурская областьКитайЭкономика
 
 
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