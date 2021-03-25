Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210325/onkologiya-1602736699.html
Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T01:28
2021-03-25T01:28
наука
рак
весь мир
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.В первую очередь медики рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.Необходимо, кроме того, придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины возникновения рака. "Двадцать процентов &lt;…&gt; идет от неправильного питания, сорок — от курения, &lt;…&gt; но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось.
https://ria.ru/20210204/rak-1595662960.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рак, весь мир, воз

Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака

01:28 25.03.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
В первую очередь медики рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.
Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.
Необходимо, кроме того, придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 06:40
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины возникновения рака. "Двадцать процентов <…> идет от неправильного питания, сорок — от курения, <…> но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.
Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.
По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось.
 
НаукаракВесь мирВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Лента новостейМолния