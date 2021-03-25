https://ria.ru/20210325/onkologiya-1602736699.html

Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака

Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака

Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:28

2021-03-25T01:28

2021-03-25T01:28

наука

рак

весь мир

воз

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.В первую очередь медики рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.Необходимо, кроме того, придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины возникновения рака. "Двадцать процентов <…> идет от неправильного питания, сорок — от курения, <…> но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось.

https://ria.ru/20210204/rak-1595662960.html

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рак, весь мир, воз