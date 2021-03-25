https://ria.ru/20210325/onkobolnye-1602750918.html

"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы

"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы

Проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:20

2021-03-25T09:20

2021-03-25T09:20

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы."Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужна поддержка и индивидуальный подход. Именно поэтому в августе прошлого года в Южном округе столицы мы запустили уникальный проект персональных помощников. Они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, и сейчас 55 специалистов сопровождают уже шесть тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией", — приводятся на сайте слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.Отмечается, что в рамках проекта за каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает пациента и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение документации и решает текущие проблемы заболевшего. В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения.Пациенту сообщают о возможности сопровождения персональным помощником при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Если человек согласился на получение услуги, то ему выдается карточка с именем и контактами помощника, с которым можно общаться напрямую. Он сопровождает заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения. В настоящий момент 55 специалистов закреплены за шестью тысячами москвичей.

https://ria.ru/20210204/kuznetsova-1595974509.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество