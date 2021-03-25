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"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы
"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы
Проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:20
2021-03-25T09:20
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы."Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужна поддержка и индивидуальный подход. Именно поэтому в августе прошлого года в Южном округе столицы мы запустили уникальный проект персональных помощников. Они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, и сейчас 55 специалистов сопровождают уже шесть тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией", — приводятся на сайте слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.Отмечается, что в рамках проекта за каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает пациента и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение документации и решает текущие проблемы заболевшего. В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения.Пациенту сообщают о возможности сопровождения персональным помощником при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Если человек согласился на получение услуги, то ему выдается карточка с именем и контактами помощника, с которым можно общаться напрямую. Он сопровождает заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения. В настоящий момент 55 специалистов закреплены за шестью тысячами москвичей.
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анастасия ракова , москва, общество

"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы

09:20 25.03.2021
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
"Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужна поддержка и индивидуальный подход. Именно поэтому в августе прошлого года в Южном округе столицы мы запустили уникальный проект персональных помощников. Они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, и сейчас 55 специалистов сопровождают уже шесть тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией", — приводятся на сайте слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.
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Отмечается, что в рамках проекта за каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает пациента и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение документации и решает текущие проблемы заболевшего. В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения.
Пациенту сообщают о возможности сопровождения персональным помощником при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Если человек согласился на получение услуги, то ему выдается карточка с именем и контактами помощника, с которым можно общаться напрямую. Он сопровождает заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения. В настоящий момент 55 специалистов закреплены за шестью тысячами москвичей.
 
Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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