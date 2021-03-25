https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html
В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу
В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу
Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:59
2021-03-25T14:59
2021-03-25T15:55
хорошие новости
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.Накануне ребенок не вернулся домой из школы, поисками занимались в том числе кинологи с собаками.По информации ведомства, пропавшую школьницу днем в четверг увидел в магазине охранник, он и сообщил о ребенке в полицию.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и установили личность ребенка. Они забрали девочку и доставили для опроса к следователям.
https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593817345.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия