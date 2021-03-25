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https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html
В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу
В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу
Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:59
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ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.Накануне ребенок не вернулся домой из школы, поисками занимались в том числе кинологи с собаками.По информации ведомства, пропавшую школьницу днем в четверг увидел в магазине охранник, он и сообщил о ребенке в полицию.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и установили личность ребенка. Они забрали девочку и доставили для опроса к следователям.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу

14:59 25.03.2021 (обновлено: 15:55 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Накануне ребенок не вернулся домой из школы, поисками занимались в том числе кинологи с собаками.
По информации ведомства, пропавшую школьницу днем в четверг увидел в магазине охранник, он и сообщил о ребенке в полицию.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и установили личность ребенка. Они забрали девочку и доставили для опроса к следователям.
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