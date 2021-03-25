https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html

В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу

В Волгограде охранник магазина помог найти пропавшую школьницу

Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:59

2021-03-25T14:59

2021-03-25T15:55

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ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. Охранник сетевого магазина в Волгограде помог найти 13-летнюю девочку, которую искали сутки, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.Накануне ребенок не вернулся домой из школы, поисками занимались в том числе кинологи с собаками.По информации ведомства, пропавшую школьницу днем в четверг увидел в магазине охранник, он и сообщил о ребенке в полицию.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и установили личность ребенка. Они забрали девочку и доставили для опроса к следователям.

https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593817345.html

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волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия