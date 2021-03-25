РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая
09:43 25.03.2021 (обновлено: 10:34 25.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКурсанты Военного университета Министерства обороны РФ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил РБК.
"По графику, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль "Пасхальный дар", к нему должны снять ограничения", — рассказал агентству федеральный чиновник. Эту информацию подтвердил источник, близкий к мэрии.
По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.
Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева, в свою очередь, отметила, что организаторы обсуждают все возможные форматы мероприятия.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно будет, однако сроки его проведения пока под вопросом.
В 2020-м традиционный парад ко Дню Победы перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. Тогда состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня — именно в этот день в 1945 году провели Парад Победы на Красной площади.
В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.