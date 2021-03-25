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РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая
РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая
Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:43
2021-03-25T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
гульнара пенькова
елена цунаева
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил РБК.По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева, в свою очередь, отметила, что организаторы обсуждают все возможные форматы мероприятия.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно будет, однако сроки его проведения пока под вопросом.В 2020-м традиционный парад ко Дню Победы перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. Тогда состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня — именно в этот день в 1945 году провели Парад Победы на Красной площади.В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гульнара пенькова, елена цунаева, дмитрий песков, москва, общество

РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая

09:43 25.03.2021 (обновлено: 10:34 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКурсанты Военного университета Министерства обороны РФ
Курсанты Военного университета Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил РБК.

"По графику, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль "Пасхальный дар", к нему должны снять ограничения", — рассказал агентству федеральный чиновник. Эту информацию подтвердил источник, близкий к мэрии.

По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.
Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева, в свою очередь, отметила, что организаторы обсуждают все возможные форматы мероприятия.
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В 2020-м традиционный парад ко Дню Победы перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. Тогда состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня — именно в этот день в 1945 году провели Парад Победы на Красной площади.
В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
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