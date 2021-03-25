https://ria.ru/20210325/ogranicheniya-1602753476.html

РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая

РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут до 9 Мая

Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:43

2021-03-25T09:43

2021-03-25T10:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гульнара пенькова

елена цунаева

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581931293_0:180:2711:1705_1920x0_80_0_0_83cd88943c70a4dcc323685b1d8e2525.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные власти могут снять ограничения на массовые мероприятия до Дня Победы, чтобы провести шествие "Бессмертного полка" в обычном формате. Об этом сообщил РБК.По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева, в свою очередь, отметила, что организаторы обсуждают все возможные форматы мероприятия.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно будет, однако сроки его проведения пока под вопросом.В 2020-м традиционный парад ко Дню Победы перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. Тогда состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня — именно в этот день в 1945 году провели Парад Победы на Красной площади.В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602640747.html

https://ria.ru/20210319/myasnikov-1601970721.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гульнара пенькова, елена цунаева, дмитрий песков, москва, общество