https://ria.ru/20210325/odezhda-1602846701.html

Детскую одежду начнут шить в липецком Данкове

Детскую одежду начнут шить в липецком Данкове

Детскую одежду начнут шить на фабрике в липецком городе Данков, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:49

2021-03-25T17:49

2021-03-25T17:49

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Детскую одежду начнут шить на фабрике в липецком городе Данков, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов.Компания Lapland, купившая швейную фабрику в городе в прошлом году, намерена инвестировать в производство детской одежды более 18 миллионов рублей.По словам губернатора, сейчас в здании, где будет работать фабрика, ведётся ремонт. Предприятие разместится на площади в 3 тысячи квадратных метров. Будет представлен полный цикл изготовления детской верхней одежды – от разработки дизайна до выпуска готовой продукции.Производственные мощности позволят осуществлять одновременную независимую работу пяти линий производства и на выходе получать до 120 тысяч изделий в год.Артамонов отметил, что в этом году штат сотрудников составит 80 человек, а в следующем - 2022 году - планируется создание 70 дополнительных рабочих мест.Компания Lapland занимается изготовлением детской верхней одежды с 1998 года. Одежда производится исключительно из современных высокотехнологичных материалов, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке. Ассортимент демисезонной и зимней продукции рассчитан на мальчиков и девочек от 0 до 10 лет и полностью соответствует сертификатам РОСТЕСТа, а также проходит тщательную проверку на производстве.

https://ria.ru/20210325/remont-1602823812.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов