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Липецкая область
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Детскую одежду начнут шить в липецком Данкове
Детскую одежду начнут шить в липецком Данкове
Детскую одежду начнут шить на фабрике в липецком городе Данков, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:49
2021-03-25T17:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Детскую одежду начнут шить на фабрике в липецком городе Данков, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов.Компания Lapland, купившая швейную фабрику в городе в прошлом году, намерена инвестировать в производство детской одежды более 18 миллионов рублей.По словам губернатора, сейчас в здании, где будет работать фабрика, ведётся ремонт. Предприятие разместится на площади в 3 тысячи квадратных метров. Будет представлен полный цикл изготовления детской верхней одежды – от разработки дизайна до выпуска готовой продукции.Производственные мощности позволят осуществлять одновременную независимую работу пяти линий производства и на выходе получать до 120 тысяч изделий в год.Артамонов отметил, что в этом году штат сотрудников составит 80 человек, а в следующем - 2022 году - планируется создание 70 дополнительных рабочих мест.Компания Lapland занимается изготовлением детской верхней одежды с 1998 года. Одежда производится исключительно из современных высокотехнологичных материалов, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке. Ассортимент демисезонной и зимней продукции рассчитан на мальчиков и девочек от 0 до 10 лет и полностью соответствует сертификатам РОСТЕСТа, а также проходит тщательную проверку на производстве.
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игорь артамонов

Детскую одежду начнут шить в липецком Данкове

17:49 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница в швейном цехе
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Детскую одежду начнут шить на фабрике в липецком городе Данков, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов.
Компания Lapland, купившая швейную фабрику в городе в прошлом году, намерена инвестировать в производство детской одежды более 18 миллионов рублей.
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По словам губернатора, сейчас в здании, где будет работать фабрика, ведётся ремонт. Предприятие разместится на площади в 3 тысячи квадратных метров. Будет представлен полный цикл изготовления детской верхней одежды – от разработки дизайна до выпуска готовой продукции.
Производственные мощности позволят осуществлять одновременную независимую работу пяти линий производства и на выходе получать до 120 тысяч изделий в год.
Артамонов отметил, что в этом году штат сотрудников составит 80 человек, а в следующем - 2022 году - планируется создание 70 дополнительных рабочих мест.
"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и созданным в Липецкой области благоприятным деловым климатом. Отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов", – отметил глава администрации Липецкой области.
Компания Lapland занимается изготовлением детской верхней одежды с 1998 года. Одежда производится исключительно из современных высокотехнологичных материалов, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке. Ассортимент демисезонной и зимней продукции рассчитан на мальчиков и девочек от 0 до 10 лет и полностью соответствует сертификатам РОСТЕСТа, а также проходит тщательную проверку на производстве.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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