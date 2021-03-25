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СМИ: в Одессу прибыл американский сухогруз cо снаряжением для ВСУ
СМИ: в Одессу прибыл американский сухогруз cо снаряжением для ВСУ
В порт Одессы прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для Вооруженных сил Украины, передает местное издание "Думская". РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:50
2021-03-25T17:50
2021-03-25T20:18
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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. В порт Одессы прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для Вооруженных сил Украины, передает местное издание "Думская".Судно Ocean Glory зашло в порт вчера вечером. По информации "Думской", сухогруз доставил около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV. Разгрузка оборудования может продлиться до пятницы.Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках.Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) — после того как власти удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в реформах этой сферы. При этом проект оборонного бюджета США, согласованный обеими палатами конгресса, предполагает военную помощь Украине в 250 миллионов долларов в 2021-м финансовом году.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html
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