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Наука
https://ria.ru/20210325/nokia-1602777380.html
Среднебюджетный смартфон Nokia X20 получит чип Snapdragon и поддержку 5G
Среднебюджетный смартфон Nokia X20 получит чип Snapdragon и поддержку 5G
Среднебюджетный смартфон Nokia X20 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Будущий смартфон появился в базе американской FCC. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:55
2021-03-25T11:55
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Среднебюджетный смартфон Nokia X20 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Будущий смартфон появился в базе американской FCC.Помимо поддержки 5G трубка получит процессор Snapdragon 480. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном, возможно, это AMOLED-матрица — в схематичных изображениях Nokia X20 отсутствует вырез под сканер отпечатков пальцев.Камерный блок смартфона будет оформлен в виде круглой панели. О составе датчиков не сообщается. Известно, что Nokia X20 в базовой версии получит 6 ГБ оперативной памяти. Смартфону "из коробки" достанется Android 11.Nokia X20 и три других новых смартфонов финская компания HMD представит 8 апреля. Ожидается, что модель с 5G обойдется в 349 евро (31 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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google android, nokia corporation, гаджеты, технологии

Среднебюджетный смартфон Nokia X20 получит чип Snapdragon и поддержку 5G

11:55 25.03.2021
 
© NokiaNokia 5.4
Nokia 5.4 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Среднебюджетный смартфон Nokia X20 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Будущий смартфон появился в базе американской FCC.
Помимо поддержки 5G трубка получит процессор Snapdragon 480. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном, возможно, это AMOLED-матрица — в схематичных изображениях Nokia X20 отсутствует вырез под сканер отпечатков пальцев.
Камерный блок смартфона будет оформлен в виде круглой панели. О составе датчиков не сообщается. Известно, что Nokia X20 в базовой версии получит 6 ГБ оперативной памяти. Смартфону "из коробки" достанется Android 11.
Nokia X20 и три других новых смартфонов финская компания HMD представит 8 апреля. Ожидается, что модель с 5G обойдется в 349 евро (31 000 рублей по текущему курсу).
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