https://ria.ru/20210325/neft-1602739492.html

США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T03:06

2021-03-25T03:06

2021-03-25T03:14

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сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов - до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти семи процентов, что также является рекордом. Еще 20 лет назад она не превышала и одного процента, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5 процента в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7 процента в 2019-м.Как отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сговорить о критической зависимости США от поставок из России, несмотря на их рекордные показатели, не приходится. "При необходимости нефть из России заменяется, скажем, нефтью с Ближнего Востока и наоборот, хотя у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы", - заявил он РИА Новости.По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. "Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой", - рассказал эксперт.Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45 процентов - до 73 тысяч баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в Штатах.

https://ria.ru/20210323/siriya-1602563608.html

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россия, сша, экономика