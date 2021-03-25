https://ria.ru/20210325/nalichnye-1602767931.html

Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз платила наличными

Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз платила наличными

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда последний раз расплачивалась наличными деньгами, - в России повседневностью уже стали... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:12

2021-03-25T11:12

2021-03-25T11:12

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда последний раз расплачивалась наличными деньгами, - в России повседневностью уже стали безналичные платежи."Что касается наличных денег, ... я мучительно вспоминала, когда же я пользовалась последний раз наличными деньгами, и не вспомнила. Не могу сказать. Конечно, онлайн-платежи - это такая повседневность, это стало очень просто", - сказала она, выступая на Junior PayTech Forum - 2021.Набиуллина добавила, что тенденция по развитию безналичных платежных сервисов есть во многих странах, при этом в России очень бурно развивается использование безналичных средств."Наша страна одна из самых динамичных в том, что касается развития таких сервисов. Семь лет назад, в 2013 году, у нас всего безналичными пользовались для расчетов 13%, сейчас - 70%. Такой прогресс мало какие страны совершили в такой промежуток времени", - подчеркнула глава ЦБ, добавив, что в стране огромный потенциал для развития таких сервисов.

https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592806484.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика