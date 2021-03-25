Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/nalichnye-1602767931.html
Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз платила наличными
Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз платила наличными
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда последний раз расплачивалась наличными деньгами, - в России повседневностью уже стали... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:12
2021-03-25T11:12
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598028591_0:204:3276:2047_1920x0_80_0_0_4dbce9454b58e419450ddb4eca9648e0.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда последний раз расплачивалась наличными деньгами, - в России повседневностью уже стали безналичные платежи."Что касается наличных денег, ... я мучительно вспоминала, когда же я пользовалась последний раз наличными деньгами, и не вспомнила. Не могу сказать. Конечно, онлайн-платежи - это такая повседневность, это стало очень просто", - сказала она, выступая на Junior PayTech Forum - 2021.Набиуллина добавила, что тенденция по развитию безналичных платежных сервисов есть во многих странах, при этом в России очень бурно развивается использование безналичных средств."Наша страна одна из самых динамичных в том, что касается развития таких сервисов. Семь лет назад, в 2013 году, у нас всего безналичными пользовались для расчетов 13%, сейчас - 70%. Такой прогресс мало какие страны совершили в такой промежуток времени", - подчеркнула глава ЦБ, добавив, что в стране огромный потенциал для развития таких сервисов.
https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592806484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598028591_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_31f0da1a08a0d15703dee01b9db37388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз платила наличными

11:12 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда последний раз расплачивалась наличными деньгами, - в России повседневностью уже стали безналичные платежи.
"Что касается наличных денег, ... я мучительно вспоминала, когда же я пользовалась последний раз наличными деньгами, и не вспомнила. Не могу сказать. Конечно, онлайн-платежи - это такая повседневность, это стало очень просто", - сказала она, выступая на Junior PayTech Forum - 2021.
Набиуллина добавила, что тенденция по развитию безналичных платежных сервисов есть во многих странах, при этом в России очень бурно развивается использование безналичных средств.
"Наша страна одна из самых динамичных в том, что касается развития таких сервисов. Семь лет назад, в 2013 году, у нас всего безналичными пользовались для расчетов 13%, сейчас - 70%. Такой прогресс мало какие страны совершили в такой промежуток времени", - подчеркнула глава ЦБ, добавив, что в стране огромный потенциал для развития таких сервисов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 06:05
ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния