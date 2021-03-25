https://ria.ru/20210325/moshenniki-1602743904.html

Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников

Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников

Банк России предложил дополнить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:31

2021-03-25T07:31

2021-03-25T10:53

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_e1ae920b5c4c21347694bef56ca672d6.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России предложил дополнить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили РИА Новости в ЦБ.Число таких инцидентов в 2020 году выросло почти в два раза (на 88 процентов) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84 процента) злоумышленники связываются с жертвами по телефону, свидетельствуют данные регулятора.Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, а это затрудняет доведение дела до судебного решения. Решить проблему удастся тогда, когда такие действия будут подпадать под часть 6 статьи 159 ("Мошенничество"), считают в ЦБ. Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.Приговоры по "телефонным" и другим мошенникам по операциям с банковскими переводами и картами выносятся, но раскрываемость ущерба по таким уголовным делам недостаточная, заметили опрошенные агентством эксперты. Однако они не видят необходимости вносить в УК дополнения.По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, Уголовный кодекс содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников. С экспертом согласны также юристы.Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов, в свою очередь, предположил, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html

https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601769399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), общество