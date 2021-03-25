https://ria.ru/20210325/moshenniki-1602743904.html
Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников
Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников
Банк России предложил дополнить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:31
2021-03-25T07:31
2021-03-25T10:53
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России предложил дополнить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили РИА Новости в ЦБ.Число таких инцидентов в 2020 году выросло почти в два раза (на 88 процентов) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84 процента) злоумышленники связываются с жертвами по телефону, свидетельствуют данные регулятора.Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, а это затрудняет доведение дела до судебного решения. Решить проблему удастся тогда, когда такие действия будут подпадать под часть 6 статьи 159 ("Мошенничество"), считают в ЦБ. Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.Приговоры по "телефонным" и другим мошенникам по операциям с банковскими переводами и картами выносятся, но раскрываемость ущерба по таким уголовным делам недостаточная, заметили опрошенные агентством эксперты. Однако они не видят необходимости вносить в УК дополнения.По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, Уголовный кодекс содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников. С экспертом согласны также юристы.Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов, в свою очередь, предположил, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.
https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России
предложил дополнить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили РИА Новости в ЦБ.
Число таких инцидентов в 2020 году выросло почти в два раза (на 88 процентов) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84 процента) злоумышленники связываются с жертвами по телефону, свидетельствуют данные регулятора.
Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, а это затрудняет доведение дела до судебного решения. Решить проблему удастся тогда, когда такие действия будут подпадать под часть 6 статьи 159 ("Мошенничество"), считают в ЦБ. Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.
Приговоры по "телефонным" и другим мошенникам по операциям с банковскими переводами и картами выносятся, но раскрываемость ущерба по таким уголовным делам недостаточная, заметили опрошенные агентством эксперты. Однако они не видят необходимости вносить в УК дополнения.
По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, Уголовный кодекс содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников. С экспертом согласны также юристы.
"Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме — статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно", — заявил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов, в свою очередь, предположил, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.