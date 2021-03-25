Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат
15:51 25.03.2021 (обновлено: 16:15 25.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
УФА, 25 мар — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы от московского шоумена Олега Лихачева поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Кроме того, истец требует взыскать с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей и обязать его прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения.
По ходатайству истца заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, но связь не состоялась и судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично.
"Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", — сказал судья.
При этом суд отказал истцу в публичном извинении рэпера.
Моргенштерн — выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" по трем категориям: "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".