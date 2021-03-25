https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html

Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат

Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:51

2021-03-25T15:51

2021-03-25T16:15

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

москва

уфа

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УФА, 25 мар — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы от московского шоумена Олега Лихачева поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Кроме того, истец требует взыскать с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей и обязать его прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения.По ходатайству истца заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, но связь не состоялась и судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично."Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", — сказал судья.При этом суд отказал истцу в публичном извинении рэпера.Моргенштерн — выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" по трем категориям: "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".

https://rsport.ria.ru/20210325/khabib-1602784238.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/syabitova-1601836096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, уфа