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Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян
Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян
Планы Центробанка собирать монеты через специальные приемники обусловлены инфляцией, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:53
2021-03-25T16:51
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Планы Центробанка собирать монеты через специальные приемники обусловлены инфляцией, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.По его словам, рост цен "вымывает" из обращения номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. Кроме того, производство металлических денежных знаков — затратный процесс, включающий расходы на чеканку и инкассацию, добавил эксперт.Тем не менее он отметил, что полностью отказаться от монет пока невозможно, поскольку цены на товары устанавливают с точностью до копейки.Ранее Банк России анонсировал запуск пилотного проекта по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора, проект "ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к эксперименту.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210312/potrebkredit-1600862110.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян

11:53 25.03.2021 (обновлено: 16:51 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Планы Центробанка собирать монеты через специальные приемники обусловлены инфляцией, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, рост цен "вымывает" из обращения номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. Кроме того, производство металлических денежных знаков — затратный процесс, включающий расходы на чеканку и инкассацию, добавил эксперт.

"Само производство монеты оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет. И самое главное, что такой дорогостоящий процесс, оказывается, уходит впустую", — объяснил Беляев в комментарии для RT.

Тем не менее он отметил, что полностью отказаться от монет пока невозможно, поскольку цены на товары устанавливают с точностью до копейки.
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Ранее Банк России анонсировал запуск пилотного проекта по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора, проект "ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к эксперименту.
По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
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