https://ria.ru/20210325/monety-1602777080.html

Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян

Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян

Планы Центробанка собирать монеты через специальные приемники обусловлены инфляцией, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:53

2021-03-25T11:53

2021-03-25T16:51

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Планы Центробанка собирать монеты через специальные приемники обусловлены инфляцией, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.По его словам, рост цен "вымывает" из обращения номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. Кроме того, производство металлических денежных знаков — затратный процесс, включающий расходы на чеканку и инкассацию, добавил эксперт.Тем не менее он отметил, что полностью отказаться от монет пока невозможно, поскольку цены на товары устанавливают с точностью до копейки.Ранее Банк России анонсировал запуск пилотного проекта по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора, проект "ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к эксперименту.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210312/potrebkredit-1600862110.html

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602470853.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика