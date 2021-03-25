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Центробанк анонсировал сбор монет у россиян
Центробанк анонсировал сбор монет у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T01:16
2021-03-25T01:16
ассоциация российских банков
центральный банк рф (цб рф)
гарегин тосунян
технологии
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.Как долго "проживут" монетыОборот наличных денег, особенно металлических, будет и далее сокращаться, так как россияне стали предпочитать безналичные платежи при расчетах, рассказал ранее в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян."Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота железных металлических денег", – отметил эксперт.Одной из причин, отметил он, является то, что чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. В первую очередь это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота. А монеты, номинированные в рублях, еще могут послужить, уверен президент Тосунян."Десять рублей – это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро, диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5‒10 лет", – добавил он.Банкноты нового дизайнаБанк России ранее анонсировал планы к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов. Как рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне."В то же время, поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня, реализованного в двухсот- и двухтысячерублевых купюрах", — отметил он.По словам Алексеева, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.На них по-прежнему будут изображены российские города, но по образцу банкноты в две тысячи рублей их дополнят видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов, уточнил зампред ЦБ.
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ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), гарегин тосунян, технологии, экономика

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

01:16 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.
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В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Как долго "проживут" монеты

Оборот наличных денег, особенно металлических, будет и далее сокращаться, так как россияне стали предпочитать безналичные платежи при расчетах, рассказал ранее в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
"Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота железных металлических денег", – отметил эксперт.
Одной из причин, отметил он, является то, что чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. В первую очередь это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота. А монеты, номинированные в рублях, еще могут послужить, уверен президент Тосунян.
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"Десять рублей – это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро, диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5‒10 лет", – добавил он.

Банкноты нового дизайна

Банк России ранее анонсировал планы к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов.
Как рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне.
"В то же время, поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня, реализованного в двухсот- и двухтысячерублевых купюрах", — отметил он.
По словам Алексеева, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.
На них по-прежнему будут изображены российские города, но по образцу банкноты в две тысячи рублей их дополнят видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов, уточнил зампред ЦБ.
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