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https://ria.ru/20210325/misis-1602628184.html
В России создали молекулярные термометры для борьбы с раком
В России создали молекулярные термометры для борьбы с раком
Сверхчувствительные молекулярные термометры для медицины создал российско-финский коллектив ученых с участием специалистов Национального исследовательского... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:00
2021-03-25T13:28
технологии
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мисис
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сверхчувствительные молекулярные термометры для медицины создал российско-финский коллектив ученых с участием специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). По словам авторов, уникальная разработка повысит точность и эффективность терапии различных опухолей. Результаты опубликованы в журнале Materials &amp; Design.Некоторые перспективные методы лечения опухолей — например, фотодинамическая и фототермическая терапии — требуют точного регулярного измерения температуры живых систем на уровне отдельных молекул, сообщили ученые.Например, при фотодинамической терапии опухоль облучают лазером для активации заранее введенного лекарства, что приводит к нагреву опухолевой ткани. Однако для вызова терапевтического ответа опухоль можно нагревать до 42-45 градусов: при дальнейшем повышении температуры начнется сворачивание белков и повреждение соседних здоровых тканей.Теоретические расчеты и существующие термометры, по словам ученых, весьма неудобны и не обеспечивают высокой точности измерений. Решая эту проблему, коллектив специалистов с участием ученых НИТУ "МИСиС" синтезировал вещества, которые могут работать как сверхточные термометры на молекулярном уровне."Молекулярные термометры — класс веществ, оптические характеристики которых меняются вместе с температурой. Мы синтезировали два таких вещества и изучили их люминесцентные свойства. При нагреве спектр их испускания и "время жизни" флуоресценции меняется — этого достаточно, чтобы фиксировать изменения температуры с точностью до 0,1 градуса. Считывание температуры происходит на том же оборудовании, которое применяется для облучения введенного препарата", — рассказал эксперт лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Роман Акасов.Синтезированные вещества относятся к хорошо изученному классу водорастворимых порфиринов и, по словам авторов исследования, отличаются от других молекулярных термометров простотой синтеза и модификации.Оценив токсичность полученных термометров, ученые обнаружили, что одно из соединений при облучении лазером достаточно токсично. По словам авторов, такое сочетание позволит использовать вещество не только как молекулярный термометр, но и как полноценный фотодинамический препарат со встроенной термометрией, способный бороться с опухолевыми клетками.В исследовании приняли участие ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН), Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН), Технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия), НИТУ "МИСиС", Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет), Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ). Работы проводились в рамках проекта РНФ №19-13-00410.Ближайшая задача ученых — детальное исследование фотофизических свойств полученных порфиринов при длительном облучении в ходе фотодинамической терапии. Также научный коллектив планирует продолжить поиск новых препаратов комбинированного действия.
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технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис

В России создали молекулярные термометры для борьбы с раком

09:00 25.03.2021 (обновлено: 13:28 25.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Сотрудники лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" за работой"
Сотрудники лаборатории Биомедицинские наноматериалы НИТУ МИСиС за работой - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сверхчувствительные молекулярные термометры для медицины создал российско-финский коллектив ученых с участием специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). По словам авторов, уникальная разработка повысит точность и эффективность терапии различных опухолей. Результаты опубликованы в журнале Materials & Design.
Некоторые перспективные методы лечения опухолей — например, фотодинамическая и фототермическая терапии — требуют точного регулярного измерения температуры живых систем на уровне отдельных молекул, сообщили ученые.
Например, при фотодинамической терапии опухоль облучают лазером для активации заранее введенного лекарства, что приводит к нагреву опухолевой ткани. Однако для вызова терапевтического ответа опухоль можно нагревать до 42-45 градусов: при дальнейшем повышении температуры начнется сворачивание белков и повреждение соседних здоровых тканей.
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Теоретические расчеты и существующие термометры, по словам ученых, весьма неудобны и не обеспечивают высокой точности измерений. Решая эту проблему, коллектив специалистов с участием ученых НИТУ "МИСиС" синтезировал вещества, которые могут работать как сверхточные термометры на молекулярном уровне.
"Молекулярные термометры — класс веществ, оптические характеристики которых меняются вместе с температурой. Мы синтезировали два таких вещества и изучили их люминесцентные свойства. При нагреве спектр их испускания и "время жизни" флуоресценции меняется — этого достаточно, чтобы фиксировать изменения температуры с точностью до 0,1 градуса. Считывание температуры происходит на том же оборудовании, которое применяется для облучения введенного препарата", — рассказал эксперт лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Роман Акасов.
Синтезированные вещества относятся к хорошо изученному классу водорастворимых порфиринов и, по словам авторов исследования, отличаются от других молекулярных термометров простотой синтеза и модификации.
Оценив токсичность полученных термометров, ученые обнаружили, что одно из соединений при облучении лазером достаточно токсично. По словам авторов, такое сочетание позволит использовать вещество не только как молекулярный термометр, но и как полноценный фотодинамический препарат со встроенной термометрией, способный бороться с опухолевыми клетками.
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В исследовании приняли участие ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН), Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН), Технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия), НИТУ "МИСиС", Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет), Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ). Работы проводились в рамках проекта РНФ №19-13-00410.
Ближайшая задача ученых — детальное исследование фотофизических свойств полученных порфиринов при длительном облучении в ходе фотодинамической терапии. Также научный коллектив планирует продолжить поиск новых препаратов комбинированного действия.
 
НаукаТехнологииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМИСиС
 
 
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