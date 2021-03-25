https://ria.ru/20210325/mishustin-1602764095.html

Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу

Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, нужно развивать... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:52

2021-03-25T10:52

2021-03-25T10:52

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, нужно развивать санитарно-эпидемиологическую службу России.По его словам, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжал работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей."В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от корона­вируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направ­лениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей – от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей", - сказал он в приветствии участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Мишустин напомнил о необходимости развивать санитарно-эпидемиологическую службу, власти ведут работу по модернизации лабораторий и их оснащения."Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом – я полностью рассчитываю на вас", - заявил он.

https://ria.ru/20210107/stabilizatsiya-1592207557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество