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Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу
Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, нужно развивать... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:52
2021-03-25T10:52
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, нужно развивать санитарно-эпидемиологическую службу России.По его словам, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжал работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей."В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от корона­вируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направ­лениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей – от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей", - сказал он в приветствии участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Мишустин напомнил о необходимости развивать санитарно-эпидемиологическую службу, власти ведут работу по модернизации лабораторий и их оснащения."Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом – я полностью рассчитываю на вас", - заявил он.
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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу

10:52 25.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, нужно развивать санитарно-эпидемиологическую службу России.
По его словам, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжал работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей.
"В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от корона­вируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направ­лениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей – от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей", - сказал он в приветствии участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.
Мишустин напомнил о необходимости развивать санитарно-эпидемиологическую службу, власти ведут работу по модернизации лабораторий и их оснащения.
"Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом – я полностью рассчитываю на вас", - заявил он.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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