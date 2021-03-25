https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html

К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику

К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику

Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:57

2021-03-25T15:57

2021-03-25T16:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики.Как передает корреспондент РИА Новости, на прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой. Движение транспорта в районе дворца не перекрыто.Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага. Ее по периметру охраняют силовики с автоматами.Ранее оппозиция сообщала о планах провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.В Минске и в регионах акции были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что пик протестов пройден. По данным республиканской Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным с несанкционированными властями акциями, осуждены более 400 человек. Кроме того, нескольких лидеров оппозиции обвинили в призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Некоторые из них, включая оппонента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, находятся за границей.

https://ria.ru/20210325/vezd-1602797185.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире