https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html
К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику
К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику
Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:57
2021-03-25T15:57
2021-03-25T16:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики.Как передает корреспондент РИА Новости, на прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой. Движение транспорта в районе дворца не перекрыто.Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага. Ее по периметру охраняют силовики с автоматами.Ранее оппозиция сообщала о планах провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.В Минске и в регионах акции были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что пик протестов пройден. По данным республиканской Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным с несанкционированными властями акциями, осуждены более 400 человек. Кроме того, нескольких лидеров оппозиции обвинили в призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Некоторые из них, включая оппонента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, находятся за границей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики.
Как передает корреспондент РИА Новости, на прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой. Движение транспорта в районе дворца не перекрыто.
Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага. Ее по периметру охраняют силовики с автоматами.
Ранее оппозиция сообщала о планах провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.
Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко
. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.
В Минске
и в регионах акции были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
КГБ Белоруссии
в феврале заявил, что пик протестов пройден. По данным республиканской Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным с несанкционированными властями акциями, осуждены более 400 человек. Кроме того, нескольких лидеров оппозиции обвинили в призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Некоторые из них, включая оппонента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, находятся за границей.