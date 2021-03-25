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Война в Сирии
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Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии
Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии
Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:11
2021-03-25T11:12
война в сирии
россия
ближний восток
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита Евросоюза.Как говорится в совместном заявлении глав координационных штабов по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Штаты и их союзники ведут политику жестких ограничительных мер против народа САР для "экономического удушения страны" и ее изоляции на международной арене.Тяжелое экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения беженцев в Сирию.Там подчерквиается, что "серьезную озабоченность" вызывает, что такое положение дел сложилось в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум проводится без участия представителей правительства САР и "фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений"."В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками", - отметили в заявлении.После миграционного кризиса в 2015 году, вызванного резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов, ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.По договору, ЕС оказывал финансовую помощь Турции, которая принимает наибольшее число беженцев, прежде всего из соседней Сирии. Турция также обязалась принимать нелегальных мигрантов, попадавших с ее территории в ЕС, в частности, в Грецию. При этом ЕС согласился принимать у себя легальных сирийских мигрантов.В середине марта верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз намерен обновить соглашение по миграции с Турцией. При этом Анкара неоднократно грозила Евросоюзу новыми волнами беженцев, если не будут выполняться ее требования по экономической помощи.
https://ria.ru/20210303/turistka-1599836191.html
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россия, ближний восток, евросоюз, сирия, сша, в мире

Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии

11:11 25.03.2021 (обновлено: 11:12 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДети в палаточном лагере "Абу-Мазен" в поселении Барэльяс в Ливане
Дети в палаточном лагере Абу-Мазен в поселении Барэльяс в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита Евросоюза.
Как говорится в совместном заявлении глав координационных штабов по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Штаты и их союзники ведут политику жестких ограничительных мер против народа САР для "экономического удушения страны" и ее изоляции на международной арене.
Тяжелое экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения беженцев в Сирию.
"При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис. По данным Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу", - отмечается в документе.
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Там подчерквиается, что "серьезную озабоченность" вызывает, что такое положение дел сложилось в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум проводится без участия представителей правительства САР и "фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений".
"В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками", - отметили в заявлении.
После миграционного кризиса в 2015 году, вызванного резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов, ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.
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По договору, ЕС оказывал финансовую помощь Турции, которая принимает наибольшее число беженцев, прежде всего из соседней Сирии. Турция также обязалась принимать нелегальных мигрантов, попадавших с ее территории в ЕС, в частности, в Грецию. При этом ЕС согласился принимать у себя легальных сирийских мигрантов.
В середине марта верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз намерен обновить соглашение по миграции с Турцией. При этом Анкара неоднократно грозила Евросоюзу новыми волнами беженцев, если не будут выполняться ее требования по экономической помощи.
 
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