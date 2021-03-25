https://ria.ru/20210325/migranty-1602767678.html
Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии
Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии
Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:11
2021-03-25T11:11
2021-03-25T11:12
война в сирии
россия
ближний восток
евросоюз
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602009392_0:117:2730:1653_1920x0_80_0_0_36731b48b2c9370207e398a3e5a96b36.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита Евросоюза.Как говорится в совместном заявлении глав координационных штабов по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Штаты и их союзники ведут политику жестких ограничительных мер против народа САР для "экономического удушения страны" и ее изоляции на международной арене.Тяжелое экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения беженцев в Сирию.Там подчерквиается, что "серьезную озабоченность" вызывает, что такое положение дел сложилось в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум проводится без участия представителей правительства САР и "фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений"."В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками", - отметили в заявлении.После миграционного кризиса в 2015 году, вызванного резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов, ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.По договору, ЕС оказывал финансовую помощь Турции, которая принимает наибольшее число беженцев, прежде всего из соседней Сирии. Турция также обязалась принимать нелегальных мигрантов, попадавших с ее территории в ЕС, в частности, в Грецию. При этом ЕС согласился принимать у себя легальных сирийских мигрантов.В середине марта верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз намерен обновить соглашение по миграции с Турцией. При этом Анкара неоднократно грозила Евросоюзу новыми волнами беженцев, если не будут выполняться ее требования по экономической помощи.
https://ria.ru/20210303/turistka-1599836191.html
https://ria.ru/20181102/1532066760.html
россия
ближний восток
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602009392_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4c2f1e59193da5b7534e2684ff6bcfab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, евросоюз, сирия, сша, в мире
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Новый миграционный кризис назревает в Сирии
, гуманитарную катастрофу провоцируют США
и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита Евросоюза
.
Как говорится в совместном заявлении глав координационных штабов по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Штаты и их союзники ведут политику жестких ограничительных мер против народа САР для "экономического удушения страны" и ее изоляции на международной арене.
Тяжелое экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения беженцев в Сирию.
"При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис. По данным Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу", - отмечается в документе.
Там подчерквиается, что "серьезную озабоченность" вызывает, что такое положение дел сложилось в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум проводится без участия представителей правительства САР и "фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений".
"В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками", - отметили в заявлении.
После миграционного кризиса в 2015 году, вызванного резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов, ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу
с территории этой страны.
По договору, ЕС оказывал финансовую помощь Турции, которая принимает наибольшее число беженцев, прежде всего из соседней Сирии. Турция также обязалась принимать нелегальных мигрантов, попадавших с ее территории в ЕС, в частности, в Грецию
. При этом ЕС согласился принимать у себя легальных сирийских мигрантов.
В середине марта верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз намерен обновить соглашение по миграции с Турцией. При этом Анкара
неоднократно грозила Евросоюзу новыми волнами беженцев, если не будут выполняться ее требования по экономической помощи.