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Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы
Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы
Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:34
2021-03-25T13:34
2021-03-25T13:40
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московский метрополитен
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро "Орехово" для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.По данному факту проводится проверка, также добавили в пресс-службе столичной полиции.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.
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гумвд, москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД
.
"По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро "Орехово" для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту проводится проверка, также добавили в пресс-службе столичной полиции.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.