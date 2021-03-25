https://ria.ru/20210325/metro-1602798968.html

Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы

Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы

Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:34

2021-03-25T13:34

2021-03-25T13:40

гумвд

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро "Орехово" для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.По данному факту проводится проверка, также добавили в пресс-службе столичной полиции.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, московский метрополитен, происшествия