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Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы
Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы
Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:34
2021-03-25T13:40
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро "Орехово" для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.По данному факту проводится проверка, также добавили в пресс-службе столичной полиции.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.
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гумвд, москва, московский метрополитен, происшествия

Пассажир в метро Москвы порвал форму полицейскому, проверявшему документы

13:34 25.03.2021 (обновлено: 13:40 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция метро "Спортивная" Сокольнической линии, открывшаяся после реконструкции
Станция метро Спортивная Сокольнической линии, открывшаяся после реконструкции - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина на станции метро "Орехово" при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро "Орехово" для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту проводится проверка, также добавили в пресс-службе столичной полиции.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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