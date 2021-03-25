https://ria.ru/20210325/mazo-1602773385.html

Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:35

2021-03-25T11:35

2021-03-25T16:56

новости культуры

григорий пирумов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

борис мазо

генеральная прокуратура рф

австрия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более 900 миллионов рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.Сегодня экс-чиновника доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.Борис Мазо — фигурант двух уголовных дел о хищениях бюджетных денег в Минкультуры.Как полагает обвинение, в 2015 году он и бывший замглавы ведомства Григорий Пирумов создали преступное сообщество и украли средства, выделенные на реконструкцию Государственного Эрмитажа.Утверждается, что музей и подконтрольная обвиняемым фирма заключили государственный контракт, в результате чего удалось похитить более 900 миллионов рублей, 800 миллионов из них удалось отмыть.Их уже осудили в 2017 году по "делу реставраторов", где они похитили более ста миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Мазо приговорили к реальному сроку, но он оказался на свободе сразу после оглашения приговора, так как уже отбыл наказание под стражей. Когда стали известны новые факты предполагаемых преступлений, он уже уехал из России. Суд выдал санкцию на заочный арест экс-чиновника.Кроме того, Испания подозревает Бориса Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем на родине. Утверждается, что на эти средства он приобрел особняк за четыре миллиона евро. Мадрид выдал европейский ордер на арест экс-госслужащего, однако Австрия, у которой Мазо просил политического убежища, решила выдать его России.

https://ria.ru/20210319/pirumov-1602026285.html

https://ria.ru/20160825/1475226218.html

россия

австрия

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Экс-чиновник Мазо в сопровождении спецконвоя отправляется в Москву. Кадры МВД РФ Экс-чиновник Мазо в сопровождении спецконвоя отправляется в Москву. Кадры МВД РФ 2021-03-25T11:35 true PT0M46S

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новости культуры, григорий пирумов, следственный комитет россии (ск рф), россия, борис мазо, генеральная прокуратура рф, австрия