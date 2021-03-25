https://ria.ru/20210325/malakhov-1602753299.html

Андрей Малахов "вернулся" в родной город в Мурманской области

Андрей Малахов "вернулся" в родной город в Мурманской области

Телеведущий Андрей Малахов, уроженец Мурманской области, сообщил в инстаграме о том, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:44

2021-03-25T09:44

2021-03-25T12:25

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андрей малахов

апатиты

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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов, уроженец Мурманской области, сообщил в инстаграме о том, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты.Малахов прилетел в Мурманскую область на открытие выставки современного искусства "В холодном климате, с любовью" в Культурно-выставочном центре Русского музея. В течение месяца экспозиция, в основе которой произведения знаковых художников второй половины ХХ века и работы северных авторов, будет открыта для жителей и гостей столицы Заполярья.Как сообщило Министерство информационной политики региона, на церемонии открытия выставки губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за участие в культурной жизни региона и передал ему паспорт."Ты стал амбассадором Мурманской области <…> Факт прописки Андрея Малахова в Апатитах, который сегодня опубличен, во-первых, — это очень символично, во-вторых, будет помогать родному городу иметь дополнительные средства в виде налогов", — отметил чиновник.Малахов подчеркнул, что девиз "На Севере — жить!" нужно подкреплять реальными делами. Открытие выставки — лишь первый шаг. По мнению телеведущего, в муниципалитетах Мурманской области нужно создавать "триггерные" точки, которые будут характеризовать Кольское Заполярье и притягивать туристов.

https://ria.ru/20210114/danilko-1593005854.html

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андрей чибис, андрей малахов, апатиты, мурманская область, общество