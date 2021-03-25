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https://ria.ru/20210325/malakhov-1602753299.html
Андрей Малахов "вернулся" в родной город в Мурманской области
Андрей Малахов "вернулся" в родной город в Мурманской области
Телеведущий Андрей Малахов, уроженец Мурманской области, сообщил в инстаграме о том, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:44
2021-03-25T12:25
шоубиз
андрей чибис
андрей малахов
апатиты
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов, уроженец Мурманской области, сообщил в инстаграме о том, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты.Малахов прилетел в Мурманскую область на открытие выставки современного искусства "В холодном климате, с любовью" в Культурно-выставочном центре Русского музея. В течение месяца экспозиция, в основе которой произведения знаковых художников второй половины ХХ века и работы северных авторов, будет открыта для жителей и гостей столицы Заполярья.Как сообщило Министерство информационной политики региона, на церемонии открытия выставки губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за участие в культурной жизни региона и передал ему паспорт."Ты стал амбассадором Мурманской области &lt;…&gt; Факт прописки Андрея Малахова в Апатитах, который сегодня опубличен, во-первых, — это очень символично, во-вторых, будет помогать родному городу иметь дополнительные средства в виде налогов", — отметил чиновник.Малахов подчеркнул, что девиз "На Севере — жить!" нужно подкреплять реальными делами. Открытие выставки — лишь первый шаг. По мнению телеведущего, в муниципалитетах Мурманской области нужно создавать "триггерные" точки, которые будут характеризовать Кольское Заполярье и притягивать туристов.
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андрей чибис, андрей малахов, апатиты, мурманская область, общество

Андрей Малахов "вернулся" в родной город в Мурманской области

09:44 25.03.2021 (обновлено: 12:25 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов, уроженец Мурманской области, сообщил в инстаграме о том, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты.

"Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 — прописка в Москве (такая желанная в 90-х XX века) в XXI веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) must", — написал телеведущий.

Малахов прилетел в Мурманскую область на открытие выставки современного искусства "В холодном климате, с любовью" в Культурно-выставочном центре Русского музея. В течение месяца экспозиция, в основе которой произведения знаковых художников второй половины ХХ века и работы северных авторов, будет открыта для жителей и гостей столицы Заполярья.
Как сообщило Министерство информационной политики региона, на церемонии открытия выставки губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за участие в культурной жизни региона и передал ему паспорт.
"Ты стал амбассадором Мурманской области <…> Факт прописки Андрея Малахова в Апатитах, который сегодня опубличен, во-первых, — это очень символично, во-вторых, будет помогать родному городу иметь дополнительные средства в виде налогов", — отметил чиновник.
Малахов подчеркнул, что девиз "На Севере — жить!" нужно подкреплять реальными делами. Открытие выставки — лишь первый шаг. По мнению телеведущего, в муниципалитетах Мурманской области нужно создавать "триггерные" точки, которые будут характеризовать Кольское Заполярье и притягивать туристов.
Фотография из Instagram-аккаунта Прохора Шаляпина - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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ШоубизАндрей ЧибисАндрей МалаховАпатитыМурманская областьОбщество
 
 
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