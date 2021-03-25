https://ria.ru/20210325/lechenie-1602822758.html
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ на лечение детей любого возраста
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ на лечение детей любого возраста
Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:43
2021-03-25T15:43
2021-03-25T15:43
михаил щапов
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение своих детей и подопечных любого возраста, следует из базы данных нижней палаты парламента.Действующая редакция Налоговая кодекса позволяет гражданам получать налоговый вычет по НДФЛ в пределах 15,6 тысяч рублей при расходах на лечение и покупку лекарств, которые не превышают 120 тысяч рублей в год. Такой вычет могут получить физлица, оплатившие лечение или приобретение лекарств не только себе, но и своим супругам, родителям, а также детям, в том числе усыновленным, и подопечным в возрасте до 18 лет.Законопроектом предлагается снять это возрастное ограничение и при предоставлении вычета учитывать расходы на покупку лекарств и лечение детей и подопечных независимо от их возраста.Щапов обращает внимание, что нередки случаи, когда после наступления совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей или возникает длительная болезнь, из-за которой он не может работать. Кроме того, ребенок может быть студентом и не иметь собственного дохода до окончания обучения. "В случае болезни и потребности в операции, приобретении медикаментов, расходы в таких ситуациях ложатся на плечи родителей", - отмечает Щапов. Однако действующий НК не позволяет получить вычет на лечение детей старше 18 лет, в том-числе и в отношении ребенка-инвалида, напоминает он.Однако правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, указав, что расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы, включая поддержку отдельным категориям граждан. "Вместе с тем источники компенсации в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены", - замечает кабмин.
https://ria.ru/20201118/ndfl-1585157060.html
https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил щапов, госдума рф, общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов
внес в Госдуму
законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение своих детей и подопечных любого возраста, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Действующая редакция Налоговая кодекса позволяет гражданам получать налоговый вычет по НДФЛ в пределах 15,6 тысяч рублей при расходах на лечение и покупку лекарств, которые не превышают 120 тысяч рублей в год. Такой вычет могут получить физлица, оплатившие лечение или приобретение лекарств не только себе, но и своим супругам, родителям, а также детям, в том числе усыновленным, и подопечным в возрасте до 18 лет.
Законопроектом предлагается снять это возрастное ограничение и при предоставлении вычета учитывать расходы на покупку лекарств и лечение детей и подопечных независимо от их возраста.
Щапов обращает внимание, что нередки случаи, когда после наступления совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей или возникает длительная болезнь, из-за которой он не может работать. Кроме того, ребенок может быть студентом и не иметь собственного дохода до окончания обучения. "В случае болезни и потребности в операции, приобретении медикаментов, расходы в таких ситуациях ложатся на плечи родителей", - отмечает Щапов. Однако действующий НК не позволяет получить вычет на лечение детей старше 18 лет, в том-числе и в отношении ребенка-инвалида, напоминает он.
Однако правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, указав, что расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы, включая поддержку отдельным категориям граждан. "Вместе с тем источники компенсации в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены", - замечает кабмин.