https://ria.ru/20210325/lechenie-1602822758.html

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ на лечение детей любого возраста

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ на лечение детей любого возраста

Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:43

2021-03-25T15:43

2021-03-25T15:43

михаил щапов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение своих детей и подопечных любого возраста, следует из базы данных нижней палаты парламента.Действующая редакция Налоговая кодекса позволяет гражданам получать налоговый вычет по НДФЛ в пределах 15,6 тысяч рублей при расходах на лечение и покупку лекарств, которые не превышают 120 тысяч рублей в год. Такой вычет могут получить физлица, оплатившие лечение или приобретение лекарств не только себе, но и своим супругам, родителям, а также детям, в том числе усыновленным, и подопечным в возрасте до 18 лет.Законопроектом предлагается снять это возрастное ограничение и при предоставлении вычета учитывать расходы на покупку лекарств и лечение детей и подопечных независимо от их возраста.Щапов обращает внимание, что нередки случаи, когда после наступления совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей или возникает длительная болезнь, из-за которой он не может работать. Кроме того, ребенок может быть студентом и не иметь собственного дохода до окончания обучения. "В случае болезни и потребности в операции, приобретении медикаментов, расходы в таких ситуациях ложатся на плечи родителей", - отмечает Щапов. Однако действующий НК не позволяет получить вычет на лечение детей старше 18 лет, в том-числе и в отношении ребенка-инвалида, напоминает он.Однако правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, указав, что расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы, включая поддержку отдельным категориям граждан. "Вместе с тем источники компенсации в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены", - замечает кабмин.

https://ria.ru/20201118/ndfl-1585157060.html

https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

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михаил щапов, госдума рф, общество