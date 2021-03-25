https://ria.ru/20210325/lavrov-1602741036.html
Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:24
2021-03-25T04:24
2021-03-25T04:24
россия
евросоюз
мид кнр
китай
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в КНР.Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях."Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора", - написал один из пользователей."Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо. – прим. ред.) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее", - выразил мнение другой читатель."Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад", - отметил третий комментатор."Поворот России на Восток — действительно самое правильное решение…" – добавил четвертый пользователь."ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений", - заметил еще один читатель.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, евросоюз, мид кнр, китай, сша, в мире
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Пользователи китайского ресурса Guanch
a оценили заявление главы МИД России
Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом
, которое он сделал во время визита в КНР.
Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора", - написал один из пользователей.
"Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо. – прим. ред.) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее", - выразил мнение другой читатель.
"Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад", - отметил третий комментатор.
"Поворот России на Восток — действительно самое правильное решение…" – добавил четвертый пользователь.
"ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая
. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений", - заметил еще один читатель.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая
в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США
, Канада
и Великобритания
.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>