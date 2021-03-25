https://ria.ru/20210325/kurs-1602794190.html
Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит". РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:13
2021-03-25T13:13
2021-03-25T18:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий песков
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:81:3143:1849_1920x0_80_0_0_6e316fadd85c49f7ae722efdc6518065.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит".Журналисты задали вопрос Пескову, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".Пресс-секретарь отметил, что у него нет сведений о сроках введения ограничительных мер против России, при этом обратил внимание на слово "лихорадит". По его словам, это не так. "Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.Официальный курс евро к рублю в четверг опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара — на две (до 76,17).Накануне курс евро впервые с конца февраля поднимался выше 91 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/rubl-1602618424.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d46663c1f45bb19bcbb28ff8779492dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, экономика
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит".
Журналисты задали вопрос Пескову, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США
и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".
Пресс-секретарь отметил, что у него нет сведений о сроках введения ограничительных мер против России, при этом обратил внимание на слово "лихорадит". По его словам, это не так.
"Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.
Официальный курс евро к рублю в четверг опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара — на две (до 76,17).
Накануне курс евро впервые с конца февраля поднимался выше 91 рубля.