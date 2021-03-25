https://ria.ru/20210325/kurs-1602794190.html

Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит". РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:13

2021-03-25T13:13

2021-03-25T18:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

дмитрий песков

сша

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит".Журналисты задали вопрос Пескову, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".Пресс-секретарь отметил, что у него нет сведений о сроках введения ограничительных мер против России, при этом обратил внимание на слово "лихорадит". По его словам, это не так. "Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.Официальный курс евро к рублю в четверг опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара — на две (до 76,17).Накануне курс евро впервые с конца февраля поднимался выше 91 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/rubl-1602618424.html

сша

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дмитрий песков, сша, экономика