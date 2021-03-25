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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит". РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:13
2021-03-25T18:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий песков
сша
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит".Журналисты задали вопрос Пескову, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".Пресс-секретарь отметил, что у него нет сведений о сроках введения ограничительных мер против России, при этом обратил внимание на слово "лихорадит". По его словам, это не так. "Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.Официальный курс евро к рублю в четверг опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара — на две (до 76,17).Накануне курс евро впервые с конца февраля поднимался выше 91 рубля.
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дмитрий песков, сша, экономика

Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля

13:13 25.03.2021 (обновлено: 18:16 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказанным предположением, что курс рубля "лихорадит".
Журналисты задали вопрос Пескову, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".
Пресс-секретарь отметил, что у него нет сведений о сроках введения ограничительных мер против России, при этом обратил внимание на слово "лихорадит". По его словам, это не так.
"Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.
Официальный курс евро к рублю в четверг опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара — на две (до 76,17).
Накануне курс евро впервые с конца февраля поднимался выше 91 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДмитрий ПесковСШАЭкономика
 
 
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