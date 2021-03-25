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Российские банки оценили сложность внедрения в оборот новых купюр
Российские банки оценили сложность внедрения в оборот новых купюр
Введение в оборот новых бумажных рублей вряд ли доставит серьезные проблемы российским банкам, показал опрос РИА Новости. Тем не менее, определенные неудобства... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T06:04
2021-03-25T06:04
россия
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Введение в оборот новых бумажных рублей вряд ли доставит серьезные проблемы российским банкам, показал опрос РИА Новости. Тем не менее, определенные неудобства у них все-таки возникнут: чтобы клиенты могли без проблем одновременно пользоваться старыми и новыми купюрами, банкам придется потратиться на настройку и обновление банкоматов.ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. В Сбербанке заверили, что ввод новых банкнот пройдет бесшовно. При этом будет обеспечен прием всех модификаций банкнот, находящихся в обращении во всех подразделениях и во всех устройствах банка.Каких-либо проблем при внедрении новых купюр не ждут также в крымском РНКБ, банках "Русский Стандарт", "Хоум Кредит", Росбанке, Россельхозбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Вместе с тем в МКБ указали, что внедрение новых типов банкнот потребует существенных доработок или даже замены действующих купюроприемников.Это самая дорогая деталь банкомата или платежного терминала, освоить новые купюры на старых купюроприемниках не получится, пояснили в МКБ. При этом ЦБ всегда дает комфортные сроки для обновления купюроприемников всего парка банкоматов, обращает внимание директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.Перенастройка инфраструктуры потребуется сразу после получения образцов новых купюр, рассказали в ВТБ. Обновление производится преимущественно удаленно в период низкой транзакционной активности, поэтому неудобств у клиентов не будет. По мнению члена правления "Почта банка" Елены Мохначевой, основная сложность, которая может возникнуть, - это наличие в обращении двух разных образцов купюр одного номинала, что технически может усложнить работу банкоматов с замкнутым оборотом наличных.Неоспоримый плюс модификации банкнот состоит в том, что этот процесс будет сопровождаться повышением уровня их защиты, напомнили в ВТБ. Поэтому в банке ожидают еще большего улучшения показателей в сфере борьбы с фальшивомонетчеством. Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков уверен, что уровень защиты новых банкнот не будет уступать, а, скорее всего, даже превысит текущие значения.
https://ria.ru/20210325/kupyura-1602741491.html
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россия, экономика

Российские банки оценили сложность внедрения в оборот новых купюр

06:04 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Введение в оборот новых бумажных рублей вряд ли доставит серьезные проблемы российским банкам, показал опрос РИА Новости. Тем не менее, определенные неудобства у них все-таки возникнут: чтобы клиенты могли без проблем одновременно пользоваться старыми и новыми купюрами, банкам придется потратиться на настройку и обновление банкоматов.
ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. В Сбербанке заверили, что ввод новых банкнот пройдет бесшовно. При этом будет обеспечен прием всех модификаций банкнот, находящихся в обращении во всех подразделениях и во всех устройствах банка.
"Конечно, в предстоящие годы, введение в оборот новых номиналов потребует определенных затрат и дополнительных работ на оборудовании. Так как Банк России планирует выпускать модификации уже существующих номиналов банкнот, то мы не видим каких-либо серьезных проблем с предстоящим обновлением программного обеспечения валидаторов, устройств самообслуживания и счетно-сортировальной техники", - отметили в крупнейшем российском банке.
Каких-либо проблем при внедрении новых купюр не ждут также в крымском РНКБ, банках "Русский Стандарт", "Хоум Кредит", Росбанке, Россельхозбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Вместе с тем в МКБ указали, что внедрение новых типов банкнот потребует существенных доработок или даже замены действующих купюроприемников.
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Это самая дорогая деталь банкомата или платежного терминала, освоить новые купюры на старых купюроприемниках не получится, пояснили в МКБ. При этом ЦБ всегда дает комфортные сроки для обновления купюроприемников всего парка банкоматов, обращает внимание директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.
Перенастройка инфраструктуры потребуется сразу после получения образцов новых купюр, рассказали в ВТБ. Обновление производится преимущественно удаленно в период низкой транзакционной активности, поэтому неудобств у клиентов не будет. По мнению члена правления "Почта банка" Елены Мохначевой, основная сложность, которая может возникнуть, - это наличие в обращении двух разных образцов купюр одного номинала, что технически может усложнить работу банкоматов с замкнутым оборотом наличных.
Неоспоримый плюс модификации банкнот состоит в том, что этот процесс будет сопровождаться повышением уровня их защиты, напомнили в ВТБ. Поэтому в банке ожидают еще большего улучшения показателей в сфере борьбы с фальшивомонетчеством. Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков уверен, что уровень защиты новых банкнот не будет уступать, а, скорее всего, даже превысит текущие значения.
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