https://ria.ru/20210325/kupol-1602815105.html

В Великом Новгороде начали проверку после падения купола собора

В Великом Новгороде начали проверку после падения купола собора

В Новгороде организована доследственная проверка по факту падения купола Воскресенского собора, сообщили в пресс-службе СУСК по Новгородской области. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:01

2021-03-25T15:01

2021-03-25T15:01

религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий новгород

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Новгороде организована доследственная проверка по факту падения купола Воскресенского собора, сообщили в пресс-службе СУСК по Новгородской области."В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что с Воскресенского собора XVII века, находящегося в Великом Новгороде, упал купол. Организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе регионального СК.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС по региону, при обрушении деревянной главки одного из малых куполов Воскресенского собора никто не пострадал.В правительстве Новгородской области пояснили, что собор находится на балансе территориального управления Росимущества."Пользователя у объекта нет. Специалисты региональной инспекции охраны культурного наследия Новгородской области запросили информацию у территориального управления Росимущества. В ближайшее время инспекцией будут выданы соответствующие предписания", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства.Воскресенский собор Деревяницкого монастыря построен в 1700 году. Долгое время Воскресенский собор использовался как склад готовой продукции находящегося поблизости завода "Стекловолокно". В настоящее время пребывает в неудовлетворительном состоянии.

https://ria.ru/20210318/krym-1601819014.html

великий новгород

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2021

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Следователи проводят проверку на месте падения купола Воскресенского собора в Новгороде. Кадры СК В Новгороде организована доследственная проверка по факту падения купола Воскресенского собора 2021-03-25T15:01 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, происшествия