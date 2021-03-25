https://ria.ru/20210325/krym-1602741221.html

В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму

В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:52

2021-03-25T04:52

2021-03-25T06:28

россия

евросоюз

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/krym-1602701289.html

россия

республика крым

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россия, евросоюз, республика крым, в мире