В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму
04:52 25.03.2021 (обновлено: 06:28 25.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.
"ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.