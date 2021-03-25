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В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму
В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:52
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россия
евросоюз
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
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россия, евросоюз, республика крым, в мире

В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму

04:52 25.03.2021 (обновлено: 06:28 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.

"ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
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