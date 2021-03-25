https://ria.ru/20210325/krizis-1602784365.html
МИД заявил о глубоком кризисе в отношениях с Великобританией
МИД заявил о глубоком кризисе в отношениях с Великобританией
Отношения Москвы и Лондона остаются в состоянии глубокого кризиса из-за продолжения жёсткого санкционного давления на Россию, при этом британская сторона входит РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:24
2021-03-25T12:24
2021-03-25T12:24
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отношения Москвы и Лондона остаются в состоянии глубокого кризиса из-за продолжения жёсткого санкционного давления на Россию, при этом британская сторона входит в число заметных экономических партнеров России, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ обзоре за 2020 год."Политические отношения с Великобританией оставались в состоянии глубокого кризиса в силу продолжения данным государством жёсткого, в том числе санкционного, давления на Россию", - говорится в документе.Там добавлено, что "при этом королевство было в числе наших заметных внешнеэкономических партнёров: двусторонний товарооборот увеличился на 53,6 % и составил 26,5 миллиарда долларов". Между странами "поддерживались культурно-гуманитарные контакты".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль" заявил, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Он напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В частности, за минувший после Brexit год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.
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сергей лавров, великобритания, москва, лондон, в мире