https://ria.ru/20210325/kovivak-1602809824.html

В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"

В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"

Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:31

2021-03-25T14:31

2021-03-25T14:31

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

павел пугачев

валерий фальков

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев."Третья вакцина, да, информация есть о том, что первая партия выводится в гражданский оборот сейчас. Но ее пока, она пока в небольшом количестве", - сказал Пугачев на пресс-конференции.Старт производству "КовиВака" дал в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков - он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. Таким образом, третья российская вакцина начала выходить в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, отмечала пресс-служба министерства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, валерий фальков, коронавирусы, здоровье - общество, общество