https://ria.ru/20210325/kovivak-1602809824.html
В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"
В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"
Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:31
2021-03-25T14:31
2021-03-25T14:31
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
павел пугачев
валерий фальков
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600090314_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_c6e2a6eea5d0d0971385d017b4669b2e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев."Третья вакцина, да, информация есть о том, что первая партия выводится в гражданский оборот сейчас. Но ее пока, она пока в небольшом количестве", - сказал Пугачев на пресс-конференции.Старт производству "КовиВака" дал в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков - он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. Таким образом, третья российская вакцина начала выходить в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, отмечала пресс-служба министерства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600090314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37f0df9f9988a71f3183d9f5295a5756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, валерий фальков, коронавирусы, здоровье - общество, общество