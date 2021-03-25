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Распространение коронавируса
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В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"
В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"
Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:31
2021-03-25T14:31
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
павел пугачев
валерий фальков
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев."Третья вакцина, да, информация есть о том, что первая партия выводится в гражданский оборот сейчас. Но ее пока, она пока в небольшом количестве", - сказал Пугачев на пресс-конференции.Старт производству "КовиВака" дал в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков - он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. Таким образом, третья российская вакцина начала выходить в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, отмечала пресс-служба министерства.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, валерий фальков, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили ситуацию с производством вакцины "КовиВак"

14:31 25.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая партия третьей российской вакцины от COVID выходит в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
"Третья вакцина, да, информация есть о том, что первая партия выводится в гражданский оборот сейчас. Но ее пока, она пока в небольшом количестве", - сказал Пугачев на пресс-конференции.
Старт производству "КовиВака" дал в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков - он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. Таким образом, третья российская вакцина начала выходить в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, отмечала пресс-служба министерства.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел ПугачевВалерий ФальковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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