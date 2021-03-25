В России стартовало производство вакцины "КовиВак"
11:33 25.03.2021 (обновлено: 12:20 25.03.2021)
© Фото : Министерство науки и высшего образования РФГлава Минобрнауки России Валерий Фальков на производстве вакцины "КовиВак"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На площадке Центра имени Чумакова официально началось производство вакцины "КовиВак", сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Упаковку первой партии ампул запустил глава ведомства Валерий Фальков. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.
"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", — сказано в релизе.
Предельная отпускная цена составляет 4330 рублей за десять ампул.
В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на преквалификацию.
"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.
Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег штамм, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
Регистрация "КовиВака" прошла в феврале, до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз.