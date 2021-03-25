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В России стартовало производство вакцины "КовиВак"

В России стартовало производство вакцины "КовиВак"

На площадке Центра имени Чумакова официально началось производство вакцины "КовиВак", сообщила пресс-служба Минобрнауки. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:33

2021-03-25T11:33

2021-03-25T12:20

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий фальков

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коммунарка (москва)

здоровье - общество

денис мантуров

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На площадке Центра имени Чумакова официально началось производство вакцины "КовиВак", сообщила пресс-служба Минобрнауки.Упаковку первой партии ампул запустил глава ведомства Валерий Фальков. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.Предельная отпускная цена составляет 4330 рублей за десять ампул.В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на преквалификацию."КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег штамм, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.Регистрация "КовиВака" прошла в феврале, до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз.

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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