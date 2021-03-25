https://ria.ru/20210325/kovivak-1602769771.html

ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"

ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:19

2021-03-25T11:19

2021-03-25T12:00

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вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку, следует из материалов ведомства.В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.Вышеуказанные согласованные предельные цены включают логистические расходы в размере 128,85 рублей, добавили в ведомстве."КовиВак" – так называемая цельновирионная вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова при РАН. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602406757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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