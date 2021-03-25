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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/kovivak-1602769771.html
ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"
ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:19
2021-03-25T12:00
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку, следует из материалов ведомства.В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.Вышеуказанные согласованные предельные цены включают логистические расходы в размере 128,85 рублей, добавили в ведомстве."КовиВак" – так называемая цельновирионная вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова при РАН. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество

ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"

11:19 25.03.2021 (обновлено: 12:00 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку, следует из материалов ведомства.
В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 23:09Распространение коронавируса
В Центре Чумакова рассказали о планах по производству вакцины "КовиВак"
Вышеуказанные согласованные предельные цены включают логистические расходы в размере 128,85 рублей, добавили в ведомстве.
"КовиВак" – так называемая цельновирионная вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова при РАН. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
 
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