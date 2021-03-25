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Мэр Москвы Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Мэр Москвы Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако число заболевших пожилых людей выросло, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:50
2021-03-25T16:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако число заболевших пожилых людей выросло, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, люди старшего возраста стали чаще попадать в больницу.При этом он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Поэтому Собянин считает, что для них прививка стала бы спасением.За последние сутки в России число заразившихся выросло на 9221 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 1787. За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, умерли 96 612 человек.В России созданы три вакцины от коронавируса: разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Мэр Москвы Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

14:50 25.03.2021 (обновлено: 16:57 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина
Открытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако число заболевших пожилых людей выросло, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, люди старшего возраста стали чаще попадать в больницу.
При этом он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Поэтому Собянин считает, что для них прививка стала бы спасением.
За последние сутки в России число заразившихся выросло на 9221 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 1787. За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, умерли 96 612 человек.
В России созданы три вакцины от коронавируса: разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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