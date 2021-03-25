https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602813222.html

Мэр Москвы Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Мэр Москвы Собянин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако число заболевших пожилых людей выросло, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:50

2021-03-25T14:50

2021-03-25T16:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако число заболевших пожилых людей выросло, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, люди старшего возраста стали чаще попадать в больницу.При этом он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Поэтому Собянин считает, что для них прививка стала бы спасением.За последние сутки в России число заразившихся выросло на 9221 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 1787. За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, умерли 96 612 человек.В России созданы три вакцины от коронавируса: разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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