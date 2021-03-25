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Сеул оценили роль России в урегулировании на Корейском полуострове
Сеул оценили роль России в урегулировании на Корейском полуострове
Южная Корея надеется на конструктивную роль России в урегулировании на Корейском полуострове, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:21
2021-03-25T07:21
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СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Южная Корея надеется на конструктивную роль России в урегулировании на Корейском полуострове, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона, заявил в четверг министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён."Корейская сторона выразила обеспокоенность из-за пуска Северной Кореей похожей на баллистические ракеты малой дальности, совершенного сегодня утром в условиях, когда корейское правительство прилагает все усилия для скорейшего достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.По словам корейского министра, стороны выразили надежду неизменно поддерживать усилия, чтобы создать на корейском полуострове мирное пространство, свободное от ядерного оружия.Ранее Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
https://ria.ru/20210325/rakety-1602739043.html
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россия, южная корея, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Южная Корея
надеется на конструктивную роль России
в урегулировании на Корейском полуострове
, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона, заявил в четверг министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён.
"Мы высоко ценим активное участие России в корейской инициативе по сотрудничеству. Корейская сторона высоко оценивает ряд предложений правительства России по установлению прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове. Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем", - сказал министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Корейская сторона выразила обеспокоенность из-за пуска Северной Кореей похожей на баллистические ракеты малой дальности, совершенного сегодня утром в условиях, когда корейское правительство прилагает все усилия для скорейшего достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.
По словам корейского министра, стороны выразили надежду неизменно поддерживать усилия, чтобы создать на корейском полуострове мирное пространство, свободное от ядерного оружия.
Ранее Южная Корея и Япония
сообщили о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря
. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.