https://ria.ru/20210325/koreya-1602744177.html

Сеул оценили роль России в урегулировании на Корейском полуострове

Сеул оценили роль России в урегулировании на Корейском полуострове

Южная Корея надеется на конструктивную роль России в урегулировании на Корейском полуострове, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:21

2021-03-25T07:21

2021-03-25T07:21

россия

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_26df59f9b75047fbb521f227fa964465.jpg

СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Южная Корея надеется на конструктивную роль России в урегулировании на Корейском полуострове, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона, заявил в четверг министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён."Корейская сторона выразила обеспокоенность из-за пуска Северной Кореей похожей на баллистические ракеты малой дальности, совершенного сегодня утром в условиях, когда корейское правительство прилагает все усилия для скорейшего достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.По словам корейского министра, стороны выразили надежду неизменно поддерживать усилия, чтобы создать на корейском полуострове мирное пространство, свободное от ядерного оружия.Ранее Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

https://ria.ru/20210325/rakety-1602739043.html

https://ria.ru/20210318/blinken-1601754360.html

россия

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южная корея, кндр (северная корея), в мире