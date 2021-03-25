https://ria.ru/20210325/konkurs-1602854493.html
Путин попросил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса
Путин попросил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:05
2021-03-25T18:05
2021-03-25T18:05
культура
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса.Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. На связь вышел пианист Олег Аккуратов, который сказал президенту, что на песенных конкурсах, даже детских, много песен на английском языке."Я считаю, что это неправильно. Нужно привлечь любовь к родине, любовь к стране, к родному языку. Я думаю, что это важно для нас для всех", - сказал пианист президенту.Аккуратов добавил, что в стране не хватает какого-то русскоязычного песенного конкурса."То, что на сегодняшний день звучит, это, конечно, не для наших ушей, особенно для детских. Это, конечно, ужас", - добавил пианист."Спасибо за ваши предложения. Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным, - русскоязычный песенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения", - ответил Путин.
https://ria.ru/20210325/muzykanty-1602851681.html
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культура, россия, владимир путин
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил правительство и администрацию президента представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса.
Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. На связь вышел пианист Олег Аккуратов, который сказал президенту, что на песенных конкурсах, даже детских, много песен на английском языке.
"Я считаю, что это неправильно. Нужно привлечь любовь к родине, любовь к стране, к родному языку. Я думаю, что это важно для нас для всех", - сказал пианист президенту.
Аккуратов добавил, что в стране не хватает какого-то русскоязычного песенного конкурса.
"То, что на сегодняшний день звучит, это, конечно, не для наших ушей, особенно для детских. Это, конечно, ужас", - добавил пианист.
"Спасибо за ваши предложения. Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным, - русскоязычный песенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения", - ответил Путин.