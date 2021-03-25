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Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее
Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:49
2021-03-25T13:49
2021-03-25T13:49
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей. И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу. "Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист. В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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кинг-конг, голливуд, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл
, кто из монстров сильнее: горилла или ящер.
Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей.
"В нашей первой крупной боевой сцене в океане Конг находится в крайне невыгодном положении. Он не умеет так же хорошо плавать, как Годзилла. Он не может задерживать дыхание надолго. Годзилла же действительно отличный пловец. Он на своей территории, и у него уже есть преимущество, потому что он более сильный монстр", — прокомментировал режиссер.
И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу.
"Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист.
В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.
Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.