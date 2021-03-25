Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210325/kong-1602772618.html
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее
Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:49
2021-03-25T13:49
кинг-конг
голливуд
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602626437_369:0:3313:1656_1920x0_80_0_0_d63cc10fa53f19fb732c4e658fd6af5a.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей. И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу. "Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист. В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.
https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602626437_737:0:2945:1656_1920x0_80_0_0_5b370dd35ff576fcfdabe20898207ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кинг-конг, голливуд, кино и сериалы, новости культуры

Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее

13:49 25.03.2021
 
© Legendary Pictures (2021)Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
Кадр из фильма Годзилла против Конга - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Legendary Pictures (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер.
Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей.
"В нашей первой крупной боевой сцене в океане Конг находится в крайне невыгодном положении. Он не умеет так же хорошо плавать, как Годзилла. Он не может задерживать дыхание надолго. Годзилла же действительно отличный пловец. Он на своей территории, и у него уже есть преимущество, потому что он более сильный монстр", — прокомментировал режиссер.
И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу.
"Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист.
В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.
Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.
Кадр из фильма Кинг-Конг - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 08:00Культура
Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?
 
КультураКинг-КонгГолливудКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
Лента новостейМолния