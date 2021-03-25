https://ria.ru/20210325/kong-1602772618.html

Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее

Режиссер фильма "Годзилла против Конга" раскрыл, кто из монстров сильнее

Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:49

2021-03-25T13:49

2021-03-25T13:49

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Адам Вингард, снявший блокбастер "Годзилла против Конга", в интервью изданию Variety раскрыл, кто из монстров сильнее: горилла или ящер. Обсуждая с журналистом особенности съемок экшн-сцен в картине, Вингард рассмотрел боевые навыки каждого из персонажей. И тем не менее Адам Вингард признался, что больше импонирует Конгу. "Он больше похож на нас. Я всегда был большим поклонником Годзиллы, но обнаружил, что влюбляюсь в Конга так, как не ожидал. Я очень переживал за него, поэтому даже отклонил некоторые эпизоды из сценария, которые должны были произойти с ним. Мне было жаль его", — рассказал кинематографист. В российский прокат "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26 числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.Проект стал четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.

https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинг-конг, голливуд, кино и сериалы, новости культуры