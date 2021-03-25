Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/kndr-1602758004.html
В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР
В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР
Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:16
2021-03-25T10:16
юрий швыткин
министерство обороны японии
госдума рф
пхеньян
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 25 марта - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки.В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет."Мы сожалеем, что произошел запуск двух баллистических ракет. Одновременно, на мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединённых Штатов Америки", - сказал РИА Новости Юрий Швыткин.По мнению депутата, КНДР не может не реагировать на события, которые происходят, в том числе на совместные японо-американские учения."Вместе с тем, мы понимаем, что запуск ракет ведет к эскалации напряженности", - заявил он.Швыткин призвал стороны сесть за стол переговоров и выстраивать конструктивный диалог в рамках мирного урегулирования вопроса.
https://ria.ru/20210325/rakety-1602752851.html
пхеньян
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий швыткин, министерство обороны японии, госдума рф, пхеньян, япония, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР

10:16 25.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 марта - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки.
В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.
"Мы сожалеем, что произошел запуск двух баллистических ракет. Одновременно, на мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединённых Штатов Америки", - сказал РИА Новости Юрий Швыткин.
По мнению депутата, КНДР не может не реагировать на события, которые происходят, в том числе на совместные японо-американские учения.
"Вместе с тем, мы понимаем, что запуск ракет ведет к эскалации напряженности", - заявил он.
Швыткин призвал стороны сесть за стол переговоров и выстраивать конструктивный диалог в рамках мирного урегулирования вопроса.
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 09:42
В Совфеде прокомментировали очередные ракетные запуски КНДР
 
Юрий ШвыткинМинистерство обороны ЯпонииГосдума РФПхеньянЯпонияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
Лента новостейМолния