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В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР
В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР
Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:16
2021-03-25T10:16
2021-03-25T10:16
юрий швыткин
министерство обороны японии
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МОСКВА, 25 марта - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки.В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет."Мы сожалеем, что произошел запуск двух баллистических ракет. Одновременно, на мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединённых Штатов Америки", - сказал РИА Новости Юрий Швыткин.По мнению депутата, КНДР не может не реагировать на события, которые происходят, в том числе на совместные японо-американские учения."Вместе с тем, мы понимаем, что запуск ракет ведет к эскалации напряженности", - заявил он.Швыткин призвал стороны сесть за стол переговоров и выстраивать конструктивный диалог в рамках мирного урегулирования вопроса.
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юрий швыткин, министерство обороны японии, госдума рф, пхеньян, япония, сша, в мире
МОСКВА, 25 марта - РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин
сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии
и Америки
.
В четверг минобороны Японии
сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря
. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян
провел два пуска баллистических ракет.
"Мы сожалеем, что произошел запуск двух баллистических ракет. Одновременно, на мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединённых Штатов Америки", - сказал РИА Новости Юрий Швыткин.
По мнению депутата, КНДР не может не реагировать на события, которые происходят, в том числе на совместные японо-американские учения.
"Вместе с тем, мы понимаем, что запуск ракет ведет к эскалации напряженности", - заявил он.
Швыткин призвал стороны сесть за стол переговоров и выстраивать конструктивный диалог в рамках мирного урегулирования вопроса.