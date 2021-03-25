https://ria.ru/20210325/kndr-1602758004.html

В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР

В Госдуме прокомментировали новые ракетные запуски КНДР

Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:16

2021-03-25T10:16

2021-03-25T10:16

юрий швыткин

министерство обороны японии

госдума рф

пхеньян

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 25 марта - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин сожалеет о запуске баллистических ракет в КНДР и считает, что к этому привели действия Японии и Америки.В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет."Мы сожалеем, что произошел запуск двух баллистических ракет. Одновременно, на мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединённых Штатов Америки", - сказал РИА Новости Юрий Швыткин.По мнению депутата, КНДР не может не реагировать на события, которые происходят, в том числе на совместные японо-американские учения."Вместе с тем, мы понимаем, что запуск ракет ведет к эскалации напряженности", - заявил он.Швыткин призвал стороны сесть за стол переговоров и выстраивать конструктивный диалог в рамках мирного урегулирования вопроса.

https://ria.ru/20210325/rakety-1602752851.html

пхеньян

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий швыткин, министерство обороны японии, госдума рф, пхеньян, япония, сша, в мире