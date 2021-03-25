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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210325/kitay-1602775407.html
Эксперт "Валдая" опроверг разговоры о неповоротливости экономики Китая
Эксперт "Валдая" опроверг разговоры о неповоротливости экономики Китая
Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью инфорслужбе "Россия-Китай: главное" опроверг разговоры о неповоротливости китайской... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:45
2021-03-25T11:45
россия-китай: главное
ярослав лисоволик
китай
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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью инфорслужбе "Россия-Китай: главное" опроверг разговоры о неповоротливости китайской экономической машины.Особенно он подчеркнул способность правительства КНР оперативно "переключать скорости" экономического развития."До наступления кризиса китайская экономика сумела эффективно переключить скорости и переориентировать экономический рост на ускоренное развитие сектора услуг и потребления. Именно эти сегменты экономики занимали растущее значение в достижении высоких темпов экономического роста в Китае в последние годы. В период кризиса пандемии более важную роль стала играть сфера инвестиционного роста и роста экспорта. Однако в дальнейшем по мере преодоления кризиса можно ожидать возврата Китая к ускоренному развитию сектора услуг и потребительской сферы – помимо эффекта низкой базы будет играть роль также восстановление доходов населения, восстановление импорта, отложенный спрос", - уверен Лисоволик.По его мнению, о скором восстановлении потребления в Китае свидетельствуют макроэкономические данные за январь-февраль 2021 года. Так, розничные продажи выросли почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно ожидать дальнейшего восстановления потребления по итогам марта по мере преодоления кризиса и связанных с ним ограничений, прогнозирует Лисоволик.
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ярослав лисоволик, китай

Эксперт "Валдая" опроверг разговоры о неповоротливости экономики Китая

11:45 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЯрослав Лисоволик
Ярослав Лисоволик - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью инфорслужбе "Россия-Китай: главное" опроверг разговоры о неповоротливости китайской экономической машины.
Особенно он подчеркнул способность правительства КНР оперативно "переключать скорости" экономического развития.
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"До наступления кризиса китайская экономика сумела эффективно переключить скорости и переориентировать экономический рост на ускоренное развитие сектора услуг и потребления. Именно эти сегменты экономики занимали растущее значение в достижении высоких темпов экономического роста в Китае в последние годы. В период кризиса пандемии более важную роль стала играть сфера инвестиционного роста и роста экспорта. Однако в дальнейшем по мере преодоления кризиса можно ожидать возврата Китая к ускоренному развитию сектора услуг и потребительской сферы – помимо эффекта низкой базы будет играть роль также восстановление доходов населения, восстановление импорта, отложенный спрос", - уверен Лисоволик.
По его мнению, о скором восстановлении потребления в Китае свидетельствуют макроэкономические данные за январь-февраль 2021 года. Так, розничные продажи выросли почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно ожидать дальнейшего восстановления потребления по итогам марта по мере преодоления кризиса и связанных с ним ограничений, прогнозирует Лисоволик.
"При этом следует отметить, что именно сектор услуг в значительной степени пострадал от эпидемии коронавируса не только в Китае, но и в целом в мировой экономике. Важным фактором поддержки экономики для Китая становится экспорт, который вырос в январе-феврале более чем на 60% по сравнению с началом 2020 года – это позволило Китаю зафиксировать торговый профицит в первые два месяца текущего года на уровне более 100 миллиардов долларов, что значительно выше ожиданий и отражает, в том числе, достаточно успешное наращивание китайского экспорта несмотря на кризисные явления в мировой экономике", - добавил собеседник инфорслужбы "Россия-Китай: главное"
 
Россия-Китай: ГлавноеЯрослав ЛисоволикКитай
 
 
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