https://ria.ru/20210325/kitay-1602775407.html

Эксперт "Валдая" опроверг разговоры о неповоротливости экономики Китая

Эксперт "Валдая" опроверг разговоры о неповоротливости экономики Китая

Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью инфорслужбе "Россия-Китай: главное" опроверг разговоры о неповоротливости китайской... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:45

2021-03-25T11:45

2021-03-25T11:45

россия-китай: главное

ярослав лисоволик

китай

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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью инфорслужбе "Россия-Китай: главное" опроверг разговоры о неповоротливости китайской экономической машины.Особенно он подчеркнул способность правительства КНР оперативно "переключать скорости" экономического развития."До наступления кризиса китайская экономика сумела эффективно переключить скорости и переориентировать экономический рост на ускоренное развитие сектора услуг и потребления. Именно эти сегменты экономики занимали растущее значение в достижении высоких темпов экономического роста в Китае в последние годы. В период кризиса пандемии более важную роль стала играть сфера инвестиционного роста и роста экспорта. Однако в дальнейшем по мере преодоления кризиса можно ожидать возврата Китая к ускоренному развитию сектора услуг и потребительской сферы – помимо эффекта низкой базы будет играть роль также восстановление доходов населения, восстановление импорта, отложенный спрос", - уверен Лисоволик.По его мнению, о скором восстановлении потребления в Китае свидетельствуют макроэкономические данные за январь-февраль 2021 года. Так, розничные продажи выросли почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно ожидать дальнейшего восстановления потребления по итогам марта по мере преодоления кризиса и связанных с ним ограничений, прогнозирует Лисоволик.

https://ria.ru/20210317/shankhay-1601662363.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав лисоволик, китай