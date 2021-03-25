https://ria.ru/20210325/kis-kis-v-taldome-obnaruzhili-devochku-maugli-1602898908.html
"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды.
2021-03-25T23:08
2021-03-25T23:08
2021-03-25T23:11
видео
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Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице.
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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице.
2021-03-25T23:08
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PT2M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды.
2021-03-25T23:08
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PT2M37S
"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
23:08 25.03.2021 (обновлено: 23:11 25.03.2021)
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды.