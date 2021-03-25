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Туризм
https://ria.ru/20210325/kipr-1602767840.html
У россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр
У россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр
Туристы стали в два раза чаще искать билеты на Кипр, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:24
2021-03-25T11:24
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
цены
отдых
туризм
туризм
авиабилеты
ларнака (район)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Туристы стали в два раза чаще искать билеты на Кипр, сообщает OneTwoTrip.Министерство туризма республики 24 марта подтвердило, что с 1 апреля откроет границы для российских путешественников. В течение следующих суток количество поисковых запросов на перелет из России на Кипр удвоилось.Это направление планировали открыть еще 1 марта, и россияне уже после первых сообщений активно интересовались возможностью приехать на остров, отметила руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова. С начала месяца спрос на билеты постепенно увеличивался, вырастая за неделю примерно в полтора раза.Плюсов у направления много: простая процедура получения визы (ее можно оформить онлайн), комфортная погода, раннее начало пляжного сезона — купаться можно уже в конце апреля.Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Ларнаку и обратно в апреле составляет 31 тысячу рублей, что почти на 59 процентов больше, чем весной 2019 года. Высокие цены — следствие низкого предложения: авиакомпании, как и пассажиры, ждали подтверждения открытия границ для планирования перелетов. После увеличения числа рейсов стоиомсть перевозки должна снизиться, прогнозируют эксперты.Чтобы попасть на Кипр без необходимости прохождения карантина, российским туристам придется сдать два теста на коронавирус: один в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а второй — в аэропорту по прибытии. Детям до 12 лет анализ сдавать не нужно.
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, цены, отдых, туризм, авиабилеты, ларнака (район), новости - туризм, кипр

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр

11:24 25.03.2021
 
CC0 / dimitrisvetsikas1969 / Кипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Туристы стали в два раза чаще искать билеты на Кипр, сообщает OneTwoTrip.
Министерство туризма республики 24 марта подтвердило, что с 1 апреля откроет границы для российских путешественников. В течение следующих суток количество поисковых запросов на перелет из России на Кипр удвоилось.
Это направление планировали открыть еще 1 марта, и россияне уже после первых сообщений активно интересовались возможностью приехать на остров, отметила руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова. С начала месяца спрос на билеты постепенно увеличивался, вырастая за неделю примерно в полтора раза.
Плюсов у направления много: простая процедура получения визы (ее можно оформить онлайн), комфортная погода, раннее начало пляжного сезона — купаться можно уже в конце апреля.
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Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Ларнаку и обратно в апреле составляет 31 тысячу рублей, что почти на 59 процентов больше, чем весной 2019 года. Высокие цены — следствие низкого предложения: авиакомпании, как и пассажиры, ждали подтверждения открытия границ для планирования перелетов. После увеличения числа рейсов стоиомсть перевозки должна снизиться, прогнозируют эксперты.
Чтобы попасть на Кипр без необходимости прохождения карантина, российским туристам придется сдать два теста на коронавирус: один в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а второй — в аэропорту по прибытии. Детям до 12 лет анализ сдавать не нужно.
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