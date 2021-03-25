https://ria.ru/20210325/kipr-1602767840.html

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр

Туристы стали в два раза чаще искать билеты на Кипр, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:24

2021-03-25T11:24

2021-03-25T11:24

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

цены

отдых

туризм

туризм

авиабилеты

ларнака (район)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155782/01/1557820158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e99d2888cbd09c866ab6ca7441dc7b0.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Туристы стали в два раза чаще искать билеты на Кипр, сообщает OneTwoTrip.Министерство туризма республики 24 марта подтвердило, что с 1 апреля откроет границы для российских путешественников. В течение следующих суток количество поисковых запросов на перелет из России на Кипр удвоилось.Это направление планировали открыть еще 1 марта, и россияне уже после первых сообщений активно интересовались возможностью приехать на остров, отметила руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова. С начала месяца спрос на билеты постепенно увеличивался, вырастая за неделю примерно в полтора раза.Плюсов у направления много: простая процедура получения визы (ее можно оформить онлайн), комфортная погода, раннее начало пляжного сезона — купаться можно уже в конце апреля.Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Ларнаку и обратно в апреле составляет 31 тысячу рублей, что почти на 59 процентов больше, чем весной 2019 года. Высокие цены — следствие низкого предложения: авиакомпании, как и пассажиры, ждали подтверждения открытия границ для планирования перелетов. После увеличения числа рейсов стоиомсть перевозки должна снизиться, прогнозируют эксперты.Чтобы попасть на Кипр без необходимости прохождения карантина, российским туристам придется сдать два теста на коронавирус: один в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а второй — в аэропорту по прибытии. Детям до 12 лет анализ сдавать не нужно.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

ларнака (район)

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, цены, отдых, туризм, авиабилеты, ларнака (район), новости - туризм, кипр