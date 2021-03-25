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Фэнтези с Ридли, сказка Миядзаки, ромком с Айронсом. Премьеры недели
Фэнтези с Ридли, сказка Миядзаки, ромком с Айронсом. Премьеры недели
Выбор "на что пойти в кино" на этой неделе непрост. Среди премьер — не только картина про встречу Годзиллы и Конга, но и приключения Дейзи Ридли на планете... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:00
2021-03-25T08:07
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том холланд
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Выбор "на что пойти в кино" на этой неделе непрост. Среди премьер — не только картина про встречу Годзиллы и Конга, но и приключения Дейзи Ридли на планете мужчин в "Поступи хаоса". А еще "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" с Джереми Айронсом и Дайан Китон. Можно пересмотреть восстановленный шедевр Хуциева "Июльский дождь". А с детьми — сходить на аниме Горо Миядзаки. О самых любопытных фильмах — в материале РИА Новости.Шум и шубаДолгожданная премьера — приключенческий экшен "Поступь хаоса" с Томом Холландом и Дейзи Ридли.Действие происходит в будущем на планете Новый Мир, где живут исключительно мужчины. Каждый постоянно окружен так называемым Шумом — потоком мыслей, желаний и фантазий, которые все слышат.Рядом с поселением Прентисстаун терпит крушение космический корабль, единственная выжившая — Виола (Ридли). Ее мыслей обитатели планеты не слышат, поэтому мужчины относятся к ней враждебно. Единственный, кто хочет ей помочь, — Тодд (Холланд). Они сбегают в соседний город, где есть надежда на спасение. За ними организуют погоню во главе с мэром Дэвидом (Мадс Миккельсен).Фильм, снятый по мотивам первой части трилогии Патрика Несса, разрабатывали десять лет. Сценарий несколько раз переписывали, долго не могли выбрать режиссера (в итоге им стал Даг Лайман), основной материал сняли в 2017-м. Потом потребовались пересъемки, и тут случилась пандемия.Картину можно считать эмоциональной антиутопией. Шум, будучи человеческим разумом в неотредактированном виде, становится синонимом потока информации, с которым человек имеет дело ежедневно, например, в соцсетях.Интересна и "гендерная повестка". В картине размышляют о том, что случится, если с представителями только одного пола произойдут какие-то изменения. Повлияет ли это на общество в целом?Но, возможно, из-за непростого процесса создания фильм вышел несколько рваным по ритму, а визуализация Шума оказалась, мягко говоря, неидеальной.Авторы хотели показать его как своеобразные цветные микрочастицы в воздухе, которые висят перед лицами героев (заслоняя на экране актеров, что только отвлекает). Параллельно персонажи говорят, звуковые дорожки накладываются друг на друга, и возникает настоящая какофония. Поначалу это интересно, заставляет концентрироваться, чтобы понять задумку, но через полчаса начинаешь уставать и отвлекаться.Смущает и то, что где-то Шум представляет собой слова-мысли, где-то — их визуализацию, а иногда даже превращается чуть ли не в голограмму-иллюзию, когда материализуются изображения людей или животных.Развитие персонажей тоже вызывает вопросы. И если эмоциональные встряски главных героев-подростков понятны, то определенную нелогичность действий взрослых можно объяснить разве что перемонтажом и досъемками.Впрочем, все перевешивает самый колоритный персонаж, мэр Дэвид. Мадса Миккельсена в широкополой шляпе и меховой шубе вы точно не скоро забудете.Любовь и прочееВариант для весенних погоды и настроения — романтическая комедия "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" с Дайан Китон, Джереми Айронсом и Мэгги Грейс.Сюжет выстраивается вокруг организации свадьбы — классический прием для ромкомов. Стать новой ячейкой общества должны бостонский политик и его подруга. Торжеством занимаются суетливая флористка Джесси (Грейс) и мастер свадебных блюд Лоуренс (Айронс), щеголь и сноб.Режиссер Деннис Дуган играет на противоречиях и противопоставлениях: он любит классику, она — рок. Жених следит за репутацией, а его брат участвует в реалити-шоу с русской стриптизершей. Вдовец Лоуренс несколько лет страдает из-за потери супруги, но благодаря друзьям встречает слабовидящую Сару (Китон) и влюбляется в нее.Потом к этой разношерстной компании добавляются музыкант, который должен играть на свадьбе, изобретательный гид, на экскурсии по городу влюбляющийся в девушку из группы. На первый взгляд, кажется, что это попурри из разных историй, но будьте уверены — в финале они все встретятся, найдут друг друга и будут веселиться на танцполе.То, что фильму удается, так это создать атмосферу, несмотря на неполиткорректный юмор и хромающие по стилю шутки. Главное достоинство картины, пожалуй, — любовная линия Китон и Айронса (со всеми неловкостями и сомнениями).Вроде бы актеры, которым за 70, — не самые очевидные кандидатуры на роли в беспечных ромкомах. Но две оскароносные звезды заставляют переживать за их героев больше всего. Именно они создают настроение картины и заставляют подумать о чудесах под звон свадебных фужеров.Очередной КонгДля тех, кому недостаточно "Поступи хаоса", в прокате снова Кинг-Конг, на этот раз в паре с Годзиллой.В приключенческой эпопее Конг и группа ученых отправляются в путешествие в поисках родного дома гиганта. Единственная, кто может общаться с огромной обезьяной, — девочка Джия. По пути они сталкиваются с разъяренным Годзиллой. Естественно, два титана подерутся."У Годзиллы и Конга невероятная преемственность в фильме, — отмечает режиссер Адам Вингард. — Первоначально на них можно было смотреть почти как на монстров с Востока и Запада: Годзиллу, штурмовавшего Токио, и Конга, привезенного человеком в Нью-Йорк. Но, как бы вы ни воспринимали их, они — легенды, которые будоражат зрителей по всему миру".Зрителям обещают не только экшен и сражения между двумя героями, но и много юмора и таинственных событий. Их обеспечат Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Эйса Гонсалес.Что еще не пропуститьЛюбимые фильмы всегда приятно смотреть на большом экране. Такая возможность есть на этой неделе: легендарная картина Марлена Хуциева "Июльский дождь" опять в прокате.Герои переосмысливают отношения, свои ценности и задаются новыми для них вопросами. И все это на фоне "оттепели", черно-белой и местами неузнаваемой Москвы. Красивая, неспешная, отчасти философская история. Чем не повод пересмотреть фильм в отличном качестве и, может быть, иначе взглянуть на персонажей и их поступки?Про отношения, только между детьми и взрослыми, расскажет аниме "Ая и ведьма" Горо Миядзаки (сына Хая Миядзаки). Это экранизация сказки Дианы Уинн Джонс, автора знаменитого "Ходячего замка".Десятилетнюю сироту Аю удочеряет странная женщина Белла Яга. Она оказывается ведьмой, но дерзкая девочка решает обернуть это в свою пользу. Ая — не классическая героиня японской анимации, честная и миловидная, а сообразительная и смекалистая, настоящая Пеппи Длинныйчулок. Поэтому в мультфильме много смешных и необычных ситуаций, приключений.
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что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, милли бобби браун, хаяо миядзаки, марлен хуциев, том холланд, мадс миккельсен , джереми айронс, москва, нью-йорк (город)

Фэнтези с Ридли, сказка Миядзаки, ромком с Айронсом. Премьеры недели

08:00 25.03.2021 (обновлено: 08:07 25.03.2021)
 
© World PicturesКадр из фильма "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© World Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Выбор "на что пойти в кино" на этой неделе непрост. Среди премьер — не только картина про встречу Годзиллы и Конга, но и приключения Дейзи Ридли на планете мужчин в "Поступи хаоса". А еще "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" с Джереми Айронсом и Дайан Китон. Можно пересмотреть восстановленный шедевр Хуциева "Июльский дождь". А с детьми — сходить на аниме Горо Миядзаки. О самых любопытных фильмах — в материале РИА Новости.

Шум и шуба

Долгожданная премьера — приключенческий экшен "Поступь хаоса" с Томом Холландом и Дейзи Ридли.
Действие происходит в будущем на планете Новый Мир, где живут исключительно мужчины. Каждый постоянно окружен так называемым Шумом — потоком мыслей, желаний и фантазий, которые все слышат.
© Централ ПартнершипРидли и Миккельсен в фильме "Поступь хаоса"
Кадр из фильма Поступь хаоса - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Централ Партнершип
Ридли и Миккельсен в фильме "Поступь хаоса"
Рядом с поселением Прентисстаун терпит крушение космический корабль, единственная выжившая — Виола (Ридли). Ее мыслей обитатели планеты не слышат, поэтому мужчины относятся к ней враждебно. Единственный, кто хочет ей помочь, — Тодд (Холланд). Они сбегают в соседний город, где есть надежда на спасение. За ними организуют погоню во главе с мэром Дэвидом (Мадс Миккельсен).
© Централ Партнершип

Холланд и Джонас в фильме "Поступь хаоса"

Кадр из фильма Поступь хаоса
1 из 4

Холланд и Джонас в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Холланд в фильме "Поступь хаоса"

Кадр из фильма Поступь хаоса
2 из 4

Холланд в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Джонас в фильме "Поступь хаоса"

Кадр из фильма Поступь хаоса
3 из 4

Джонас в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Ридли в фильме "Поступь хаоса"

Кадр из фильма Поступь хаоса
4 из 4

Ридли в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
1 из 4

Холланд и Джонас в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
2 из 4

Холланд в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
3 из 4

Джонас в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
4 из 4

Ридли в фильме "Поступь хаоса"

© Централ Партнершип
Фильм, снятый по мотивам первой части трилогии Патрика Несса, разрабатывали десять лет. Сценарий несколько раз переписывали, долго не могли выбрать режиссера (в итоге им стал Даг Лайман), основной материал сняли в 2017-м. Потом потребовались пересъемки, и тут случилась пандемия.
Картину можно считать эмоциональной антиутопией. Шум, будучи человеческим разумом в неотредактированном виде, становится синонимом потока информации, с которым человек имеет дело ежедневно, например, в соцсетях.
© Централ ПартнершипРидли и Холланд в фильме "Поступь хаоса"
Кадр из фильма Поступь хаоса - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Централ Партнершип
Ридли и Холланд в фильме "Поступь хаоса"
Интересна и "гендерная повестка". В картине размышляют о том, что случится, если с представителями только одного пола произойдут какие-то изменения. Повлияет ли это на общество в целом?
Но, возможно, из-за непростого процесса создания фильм вышел несколько рваным по ритму, а визуализация Шума оказалась, мягко говоря, неидеальной.
Авторы хотели показать его как своеобразные цветные микрочастицы в воздухе, которые висят перед лицами героев (заслоняя на экране актеров, что только отвлекает). Параллельно персонажи говорят, звуковые дорожки накладываются друг на друга, и возникает настоящая какофония. Поначалу это интересно, заставляет концентрироваться, чтобы понять задумку, но через полчаса начинаешь уставать и отвлекаться.
© Централ ПартнершипМиккельсен в фильме "Поступь хаоса"
Кадр из фильма Поступь хаоса - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Централ Партнершип
Миккельсен в фильме "Поступь хаоса"
Смущает и то, что где-то Шум представляет собой слова-мысли, где-то — их визуализацию, а иногда даже превращается чуть ли не в голограмму-иллюзию, когда материализуются изображения людей или животных.
Развитие персонажей тоже вызывает вопросы. И если эмоциональные встряски главных героев-подростков понятны, то определенную нелогичность действий взрослых можно объяснить разве что перемонтажом и досъемками.
Впрочем, все перевешивает самый колоритный персонаж, мэр Дэвид. Мадса Миккельсена в широкополой шляпе и меховой шубе вы точно не скоро забудете.
© Централ ПартнершипДжонас и Миккельсен в фильме "Поступь хаоса"
Кадр из фильма Поступь хаоса - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Централ Партнершип
Джонас и Миккельсен в фильме "Поступь хаоса"

Любовь и прочее

Вариант для весенних погоды и настроения — романтическая комедия "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" с Дайан Китон, Джереми Айронсом и Мэгги Грейс.
Сюжет выстраивается вокруг организации свадьбы — классический прием для ромкомов. Стать новой ячейкой общества должны бостонский политик и его подруга. Торжеством занимаются суетливая флористка Джесси (Грейс) и мастер свадебных блюд Лоуренс (Айронс), щеголь и сноб.
© World PicturesГрейс в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© World Pictures
Грейс в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Режиссер Деннис Дуган играет на противоречиях и противопоставлениях: он любит классику, она — рок. Жених следит за репутацией, а его брат участвует в реалити-шоу с русской стриптизершей. Вдовец Лоуренс несколько лет страдает из-за потери супруги, но благодаря друзьям встречает слабовидящую Сару (Китон) и влюбляется в нее.
© World PicturesАйронс в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© World Pictures
Айронс в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Потом к этой разношерстной компании добавляются музыкант, который должен играть на свадьбе, изобретательный гид, на экскурсии по городу влюбляющийся в девушку из группы. На первый взгляд, кажется, что это попурри из разных историй, но будьте уверены — в финале они все встретятся, найдут друг друга и будут веселиться на танцполе.
То, что фильму удается, так это создать атмосферу, несмотря на неполиткорректный юмор и хромающие по стилю шутки. Главное достоинство картины, пожалуй, — любовная линия Китон и Айронса (со всеми неловкостями и сомнениями).
© World Pictures

Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
1 из 5

Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
© World Pictures

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
2 из 5

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
© World Pictures

Айронс и Китон в картине "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
3 из 5

Айронс и Китон в картине "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
© World Pictures

Бэчелор в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
4 из 5

Бэчелор в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
© World Pictures

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Кадр из фильма Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
5 из 5

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
1 из 5

Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
2 из 5

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
3 из 5

Айронс и Китон в картине "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
4 из 5

Бэчелор в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
5 из 5

Грейс и Бонета в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

© World Pictures
Вроде бы актеры, которым за 70, — не самые очевидные кандидатуры на роли в беспечных ромкомах. Но две оскароносные звезды заставляют переживать за их героев больше всего. Именно они создают настроение картины и заставляют подумать о чудесах под звон свадебных фужеров.

Очередной Конг

Для тех, кому недостаточно "Поступи хаоса", в прокате снова Кинг-Конг, на этот раз в паре с Годзиллой.
© Legendary Pictures (2021)Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
Кадр из фильма Годзилла против Конга - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Legendary Pictures (2021)
Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
В приключенческой эпопее Конг и группа ученых отправляются в путешествие в поисках родного дома гиганта. Единственная, кто может общаться с огромной обезьяной, — девочка Джия. По пути они сталкиваются с разъяренным Годзиллой. Естественно, два титана подерутся.
"У Годзиллы и Конга невероятная преемственность в фильме, — отмечает режиссер Адам Вингард. — Первоначально на них можно было смотреть почти как на монстров с Востока и Запада: Годзиллу, штурмовавшего Токио, и Конга, привезенного человеком в Нью-Йорк. Но, как бы вы ни воспринимали их, они — легенды, которые будоражат зрителей по всему миру".
Кадр из фильма Кинг-Конг - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 08:00Культура
Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?
Зрителям обещают не только экшен и сражения между двумя героями, но и много юмора и таинственных событий. Их обеспечат Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Эйса Гонсалес.

Что еще не пропустить

Любимые фильмы всегда приятно смотреть на большом экране. Такая возможность есть на этой неделе: легендарная картина Марлена Хуциева "Июльский дождь" опять в прокате.
© РИА Новости

Александр Белявский и Евгения Уралова на съемках фильма "Июльский дождь"

Александр Белявский в роли Володи и Евгения Уралова в роли Лены на съемках фильма Июльский дождь режиссера Марлена Хуциева
1 из 3

Александр Белявский и Евгения Уралова на съемках фильма "Июльский дождь"

© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

Кадр из фильма "Июльский дождь"

Кадр из фильма Июльский дождь
2 из 3

Кадр из фильма "Июльский дождь"

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
© РИА Новости

Александр Белявский в фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь"

Актер Александр Белявский в фильме режиссера Марлена Хуциева Июльский дождь киностудии Мосфильм
3 из 3

Александр Белявский в фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь"

© РИА Новости
1 из 3

Александр Белявский и Евгения Уралова на съемках фильма "Июльский дождь"

© РИА Новости
2 из 3

Кадр из фильма "Июльский дождь"

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
3 из 3

Александр Белявский в фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь"

© РИА Новости
Герои переосмысливают отношения, свои ценности и задаются новыми для них вопросами. И все это на фоне "оттепели", черно-белой и местами неузнаваемой Москвы. Красивая, неспешная, отчасти философская история. Чем не повод пересмотреть фильм в отличном качестве и, может быть, иначе взглянуть на персонажей и их поступки?
© Русский репортажКадр из мультфильма "Ая и ведьма"
Кадр из мультфильма Ая и ведьма
1 из 3
Кадр из мультфильма "Ая и ведьма"
© Русский репортаж
© Русский репортаж

Сцена из мультфильма "Ая и ведьма"

Кадр из мультфильма Ая и ведьма
2 из 3

Сцена из мультфильма "Ая и ведьма"

© Русский репортаж
© Русский репортаж

Фрагмент мультфильма "Ая и ведьма"

Кадр из мультфильма Ая и ведьма
3 из 3

Фрагмент мультфильма "Ая и ведьма"

© Русский репортаж
1 из 3
Кадр из мультфильма "Ая и ведьма"
© Русский репортаж
2 из 3

Сцена из мультфильма "Ая и ведьма"

© Русский репортаж
3 из 3

Фрагмент мультфильма "Ая и ведьма"

© Русский репортаж
Про отношения, только между детьми и взрослыми, расскажет аниме "Ая и ведьма" Горо Миядзаки (сына Хая Миядзаки). Это экранизация сказки Дианы Уинн Джонс, автора знаменитого "Ходячего замка".
Десятилетнюю сироту Аю удочеряет странная женщина Белла Яга. Она оказывается ведьмой, но дерзкая девочка решает обернуть это в свою пользу. Ая — не классическая героиня японской анимации, честная и миловидная, а сообразительная и смекалистая, настоящая Пеппи Длинныйчулок. Поэтому в мультфильме много смешных и необычных ситуаций, приключений.
Актриса Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 08:00Культура
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