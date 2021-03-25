https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html

Против профессора, назвавшего Холокост мифом, возбудили уголовное дело

Против профессора, назвавшего Холокост мифом, возбудили уголовное дело

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Ленинградской области после выступления лектора, усомнившегося в факте Холокоста, сообщает прокуратура... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:51

2021-03-25T20:51

2021-03-25T20:52

санкт-петербургский государственный экономический университет

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Ленинградской области после выступления лектора, усомнившегося в факте Холокоста, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что в конце января ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях профессора Владимира Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".По информации прокуратуры Ленинградской области, 21 января этого года проводился вебинар для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица. В ходе выступления один из лекторов назвал Холокост "мифом" и "выдумкой".В феврале сообщалось, что Владимир Матвеев, который высказал критическое мнение на тему Холокоста, уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

ленинградская область

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санкт-петербургский государственный экономический университет, ленинградская область