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В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:52
2021-03-25T04:52
мотор сич
китай
республика крым
украина
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Двадцатого марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность"Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа", - заявил Степанюк.Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы" "возвращения" Крыма. Дело в том, что из-за национализации "Мотор Сич" китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он."Если хоть одно великое государство (Китай – Прим. ред.) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть", – резюмировал Степанюк."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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китай
республика крым
украина
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мотор сич, китай, республика крым, украина, экономика

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР

04:52 25.03.2021
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цеху предприятия в Запорожье
В цеху предприятия в Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Двадцатого марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.
По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность
"Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа", - заявил Степанюк.
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Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы" "возвращения" Крыма. Дело в том, что из-за национализации "Мотор Сич" китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он.
"Если хоть одно великое государство (Китай – Прим. ред.) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть", – резюмировал Степанюк.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
 
Мотор СичКитайРеспублика КрымУкраинаЭкономика
 
 
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