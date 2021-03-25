https://ria.ru/20210325/katastrofa-1602741337.html

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР

Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:52

2021-03-25T04:52

2021-03-25T04:52

мотор сич

китай

республика крым

украина

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Двадцатого марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность"Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа", - заявил Степанюк.Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы" "возвращения" Крыма. Дело в том, что из-за национализации "Мотор Сич" китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он."Если хоть одно великое государство (Китай – Прим. ред.) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть", – резюмировал Степанюк."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

https://ria.ru/20210320/posledstviya-1602130121.html

китай

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мотор сич, китай, республика крым, украина, экономика