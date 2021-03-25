https://ria.ru/20210325/karty-1602774797.html

Глава Visa в России спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт

Глава Visa в России спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт

Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:42

2021-03-25T11:42

2021-03-25T11:42

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер."Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне", - отметил он."Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты", - предположил Бернер.При этом он отметил, что за последний год доля бесконтактной оплаты в РФ выросла более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", - сказал он.

https://ria.ru/20210325/nalichnye-1602767931.html

россия

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россия, технологии, экономика