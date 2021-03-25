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Глава Visa в России спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт
Глава Visa в России спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт
Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:42
2021-03-25T11:42
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер."Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне", - отметил он."Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты", - предположил Бернер.При этом он отметил, что за последний год доля бесконтактной оплаты в РФ выросла более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", - сказал он.
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россия, технологии, экономика

Глава Visa в России спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт

11:42 25.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Наверное, "пластик" уже точно останется где-то в воспоминаниях людей", - сказал Бернер на IX ежегодном форуме финансовых инноваций, отвечая на вопрос, что будет с пластиковыми картами через 10 лет.
"Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне", - отметил он.
"Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты", - предположил Бернер.
При этом он отметил, что за последний год доля бесконтактной оплаты в РФ выросла более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", - сказал он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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