СМИ: блокировка Суэцкого канала помогла перевозчикам выйти из убытков

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала привела к росту стоимости фрахта и позволила владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков, сообщает Bloomberg. По данным Балтийской биржи, на которую ссылается агентство, накануне прибыль супертанкеров впервые со 2 февраля вышла в плюс. Во вторник 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года.Помимо Ever Given, в канале оказались заблокированы, как минимум, три судна. Всего же перехода через канал ожидают еще 185 судов, сообщает Bloomberg. Суэцкий канал — одна из важнейших артерий для доставки нефти и нефтепродуктов между Ближним Востоком, Европой, США и странами Азии. По подсчетам Управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала привела к росту стоимости фрахта и позволила владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков, сообщает Bloomberg.
По данным Балтийской биржи, на которую ссылается агентство, накануне прибыль супертанкеров впервые со 2 февраля вышла в плюс.
Во вторник 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.
По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года.
Помимо Ever Given, в канале оказались заблокированы, как минимум, три судна. Всего же перехода через канал ожидают еще 185 судов, сообщает Bloomberg.
Суэцкий канал — одна из важнейших артерий для доставки нефти и нефтепродуктов между Ближним Востоком, Европой, США и странами Азии. По подсчетам Управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа.
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