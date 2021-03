СМИ: блокировка Суэцкого канала помогла перевозчикам выйти из убытков

https://ria.ru/20210325/kanal-1602872563.html

Блокировка Суэцкого канала привела к росту стоимости фрахта и позволила владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:09

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала привела к росту стоимости фрахта и позволила владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков, сообщает Bloomberg. По данным Балтийской биржи, на которую ссылается агентство, накануне прибыль супертанкеров впервые со 2 февраля вышла в плюс. Во вторник 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года.Помимо Ever Given, в канале оказались заблокированы, как минимум, три судна. Всего же перехода через канал ожидают еще 185 судов, сообщает Bloomberg. Суэцкий канал — одна из важнейших артерий для доставки нефти и нефтепродуктов между Ближним Востоком, Европой, США и странами Азии. По подсчетам Управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа.

