https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html

МИД: Канада довела отношения с Россией до исторического минимума

МИД: Канада довела отношения с Россией до исторического минимума

Канадская правящая элита довела двусторонние отношения с Россией до исторического минимума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:49

2021-03-25T19:49

2021-03-25T19:57

мария захарова

дмитрий песков

оттава

сша

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

канада

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Канадская правящая элита довела двусторонние отношения с Россией до исторического минимума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Оттавой очередных антироссийских санкций."Решение официальной Оттавы ввести антироссийские санкции, следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу "преследований Алексея Навального и оппозиции в России" удивления не вызывает. Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона", - цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ."Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков", - добавила Захарова.Представитель МИД также заявила, что ответ на санкции будет жестким и последует в ближайшее время. Канада 24 марта ввела санкции против девяти российских чиновников "в связи с ухудшением ситуации с правами человека". Список во многом повторяет санкции, введенные ранее США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти ограничения незаконными и заявил, что Россия ответит на них.

https://ria.ru/20210324/kontrakty-1602638052.html

оттава

сша

россия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дмитрий песков, оттава, сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада