https://ria.ru/20210325/investory-1602864046.html
Пекин потребовал у Киева соблюдать права китайских инвесторов
Пекин потребовал у Киева соблюдать права китайских инвесторов
Китай требует от Киева соблюдать законные права китайских инвесторов после указа президента Украины Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:35
2021-03-25T18:35
2021-03-25T18:35
хуа чуньин
мотор сич
мид кнр
владимир зеленский
китай
киев
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в мире
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ПЕКИН, 25 мар – РИА Новости. Китай требует от Киева соблюдать законные права китайских инвесторов после указа президента Украины Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В указе не уточняется, о каких решениях идет речь. Также не указываются предприятия, которых касается указ. Ранее СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)."Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя указ Зеленского.
https://ria.ru/20210325/katastrofa-1602741337.html
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хуа чуньин, мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, киев, украина, в мире