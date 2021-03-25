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Пекин потребовал у Киева соблюдать права китайских инвесторов
Пекин потребовал у Киева соблюдать права китайских инвесторов
Китай требует от Киева соблюдать законные права китайских инвесторов после указа президента Украины Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:35
2021-03-25T18:35
хуа чуньин
мотор сич
мид кнр
владимир зеленский
китай
киев
украина
в мире
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ПЕКИН, 25 мар – РИА Новости. Китай требует от Киева соблюдать законные права китайских инвесторов после указа президента Украины Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В указе не уточняется, о каких решениях идет речь. Также не указываются предприятия, которых касается указ. Ранее СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)."Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя указ Зеленского.
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хуа чуньин, мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, киев, украина, в мире

Пекин потребовал у Киева соблюдать права китайских инвесторов

18:35 25.03.2021
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 мар – РИА Новости. Китай требует от Киева соблюдать законные права китайских инвесторов после указа президента Украины Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В указе не уточняется, о каких решениях идет речь. Также не указываются предприятия, которых касается указ. Ранее СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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"Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя указ Зеленского.
 
Хуа ЧуньинМотор СичМИД КНРВладимир ЗеленскийКитайКиевУкраинаВ мире
 
 
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